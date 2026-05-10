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Horóscopo semanal (11 a 17 de maio): dinheiro, recomeços e surpresas no amor movimentam os signos

Semana será marcada por clareza mental, mudanças inesperadas e oportunidades de crescimento nos relacionamentos e na vida financeira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 01:08

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 11 e 17 de maio de 2026 promete movimentações importantes para os signos do zodíaco. Segundo as previsões astrológicas, o período será marcado por mais clareza mental, abertura para mudanças e energia favorável para iniciar projetos e reorganizar a vida financeira.

O Sol em Touro fará conjunção com Mercúrio e Urano, além de um bom aspecto com Júpiter, favorecendo decisões práticas, reconhecimento de talentos e rompimento de padrões antigos. Já Mercúrio indicará mais facilidade para conversas, negociações e estudos.

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Confira as previsões para cada signo:

Áries

A semana será favorável para mudanças na vida financeira e surgimento de novas oportunidades profissionais. A comunicação estará mais clara, o que poderá facilitar acordos e contatos importantes. Apesar disso, será preciso controlar a impulsividade e evitar decisões precipitadas.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Touro

Os taurinos terão mais energia para iniciar projetos pessoais e resolver pendências. O período também favorece conversas sinceras e reorganização da rotina. A principal atenção da semana deverá ser com ansiedade e excesso de cobrança.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Gêmeos

O momento será de renovação interna e maior entendimento sobre emoções e desejos pessoais. No campo social, novas conexões poderão surgir. Ainda assim, o excesso de distrações pode atrapalhar decisões importantes.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Câncer

Cancerianos viverão dias de maior introspecção, mas também de destaque pessoal. A semana favorece projetos coletivos, amizades e novos aprendizados. O desafio será equilibrar as necessidades emocionais com as demandas externas.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

Leão

A ambição profissional estará em alta e poderá abrir espaço para crescimento na carreira. O momento também favorece trocas de ideias e fortalecimento de amizades. A recomendação é agir com estratégia para evitar conflitos no trabalho.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Virgem

Virginianos terão mais energia para investir em crescimento profissional e expansão pessoal. A semana também favorece estudos, projetos e contatos importantes. Apesar disso, será necessário manter organização para não assumir compromissos demais.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Libra

A semana será positiva para resolver pendências financeiras e reorganizar planos pessoais. Librianos também poderão sentir mais confiança na vida profissional. O cuidado maior será evitar gastos impulsivos.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Escorpião

Mudanças nas relações e nas parcerias deverão marcar os próximos dias. Conversas importantes poderão trazer mais liberdade emocional e reorganização de acordos. O desafio será evitar conflitos motivados por insegurança.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Sagitário

A rotina de trabalho estará bastante movimentada, com oportunidades de crescimento e reorganização de tarefas. Nos relacionamentos, a busca por novidades poderá crescer, mas será necessário agir com equilíbrio emocional.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Capricórnio

A criatividade estará em destaque e poderá ajudar na resolução de problemas e no surgimento de novas ideias. O período também favorece contatos sociais e parcerias. A recomendação é evitar decisões financeiras precipitadas.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos poderão viver mudanças positivas dentro de casa e no ambiente familiar. A comunicação estará favorecida, ajudando na resolução de conflitos e no fortalecimento das relações pessoais.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Peixes

Piscianos terão facilidade para aprender, se comunicar e fazer novas conexões. A semana favorece pequenas viagens, conversas importantes e reorganização da rotina. Apesar disso, será importante controlar os gastos e evitar exageros emocionais.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

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