VEJA PREVISÃO

Horóscopo semanal (11 a 17 de maio): dinheiro, recomeços e surpresas no amor movimentam os signos

Semana será marcada por clareza mental, mudanças inesperadas e oportunidades de crescimento nos relacionamentos e na vida financeira

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 01:08

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 11 e 17 de maio de 2026 promete movimentações importantes para os signos do zodíaco. Segundo as previsões astrológicas, o período será marcado por mais clareza mental, abertura para mudanças e energia favorável para iniciar projetos e reorganizar a vida financeira.

O Sol em Touro fará conjunção com Mercúrio e Urano, além de um bom aspecto com Júpiter, favorecendo decisões práticas, reconhecimento de talentos e rompimento de padrões antigos. Já Mercúrio indicará mais facilidade para conversas, negociações e estudos.

Confira as previsões para cada signo:

Áries

A semana será favorável para mudanças na vida financeira e surgimento de novas oportunidades profissionais. A comunicação estará mais clara, o que poderá facilitar acordos e contatos importantes. Apesar disso, será preciso controlar a impulsividade e evitar decisões precipitadas.

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Touro

Os taurinos terão mais energia para iniciar projetos pessoais e resolver pendências. O período também favorece conversas sinceras e reorganização da rotina. A principal atenção da semana deverá ser com ansiedade e excesso de cobrança.

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Gêmeos

O momento será de renovação interna e maior entendimento sobre emoções e desejos pessoais. No campo social, novas conexões poderão surgir. Ainda assim, o excesso de distrações pode atrapalhar decisões importantes.

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Câncer

Cancerianos viverão dias de maior introspecção, mas também de destaque pessoal. A semana favorece projetos coletivos, amizades e novos aprendizados. O desafio será equilibrar as necessidades emocionais com as demandas externas.

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Leão

A ambição profissional estará em alta e poderá abrir espaço para crescimento na carreira. O momento também favorece trocas de ideias e fortalecimento de amizades. A recomendação é agir com estratégia para evitar conflitos no trabalho.

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Virgem

Virginianos terão mais energia para investir em crescimento profissional e expansão pessoal. A semana também favorece estudos, projetos e contatos importantes. Apesar disso, será necessário manter organização para não assumir compromissos demais.

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Libra

A semana será positiva para resolver pendências financeiras e reorganizar planos pessoais. Librianos também poderão sentir mais confiança na vida profissional. O cuidado maior será evitar gastos impulsivos.

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Escorpião

Mudanças nas relações e nas parcerias deverão marcar os próximos dias. Conversas importantes poderão trazer mais liberdade emocional e reorganização de acordos. O desafio será evitar conflitos motivados por insegurança.

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Sagitário

A rotina de trabalho estará bastante movimentada, com oportunidades de crescimento e reorganização de tarefas. Nos relacionamentos, a busca por novidades poderá crescer, mas será necessário agir com equilíbrio emocional.

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Capricórnio

A criatividade estará em destaque e poderá ajudar na resolução de problemas e no surgimento de novas ideias. O período também favorece contatos sociais e parcerias. A recomendação é evitar decisões financeiras precipitadas.

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Aquário

Aquarianos poderão viver mudanças positivas dentro de casa e no ambiente familiar. A comunicação estará favorecida, ajudando na resolução de conflitos e no fortalecimento das relações pessoais.

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Peixes

Piscianos terão facilidade para aprender, se comunicar e fazer novas conexões. A semana favorece pequenas viagens, conversas importantes e reorganização da rotina. Apesar disso, será importante controlar os gastos e evitar exageros emocionais.