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Estreias no cinema em maio de 2026; veja a lista completa de filmes

O mês traz lançamentos aguardados, relançamentos de clássicos e produções nacionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Cinema  Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Se você é do time que não resiste ao cheirinho de pipoca do cinema, prepare a agenda: maio de 2026 chegou com tudo. O catalogo das telonas para este mês está mais variado do que nunca. Confira o que vem por aí:

  • Início do mês:

O grande destaque é, sem dúvida, 'Mortal Kombat 2'. Prepare-se para ver heróis e vilões clássicos unindo forças contra a tirania de Shao Kahn em cenas de combate que prometem ser ainda mais intensas que as do primeiro longa.

Conheça 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes ou séries em 2026

De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução
De Férias com Você, filme baseado no livro homônimo de Emily Henry, estreia nesta sexta-feira (9), com Emily Bader e Tom Blyth como protagonistas por Netflix/Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É um livro sobre Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que não acredita no amor, e Adam Carlsen, um professor temido e respeitado em Stanford. Para provar à sua amiga que está bem, ela finge um namoro com ele.  por Divulgação
Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme de A Hipótese do amor, que será lançado este ano no Prime Video por Reprodução
Verity, de Colleen Hoover (Galera). uM thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora best-seller Verity Crawford, que está incapacitada após um acidente por Divulgação
Anne Hathaway interpretará Verity, a protagonista do livro homônimo, no filme que estreia este ano nos cinemas.  por Reprodução/Instagram
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Mostra os 50º Jogos Vorazes, o Massacre Quaternário, focando no jovem Haymitch Abernathy do Distrito 12, que, ao ser selecionado, descobre um plano para seu fracasso e precisa lutar não só pela sobrevivência, mas para que sua luta tenha um significado maior. por Divulgação
Amanhecer na colheita, novo filme de Jogos Vorazes, baseado no livro de Suzanne Collins, estreia em novembro por Reprodução
O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM). O clássico narra a paixão avassaladora, obsessiva e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, numa propriedade rural inglesa, explorando amor, ódio, ciúme e vingança entre famílias.  por Divulgação
A nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, com Jacob Elordi e Margot Robbie, estreia em 14 de fevereiro por Divulgação
O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy (Paralela). O jogador de hóquei Garrett Graham e a estudante Hannah Wells, que fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com as notas em Ética, e ele a ajuda a dar ciúmes no garoto por quem ela é apaixonada.  por Divulgação
A série Off-campus, baseada em O acordo: amores improváveis, de Elle Kennedy, estreia em 2026 no Prime Video por Divulgação
Um perfeito cavalheiro, de Julia Quinn (Arqueiro). Conta a história de Sophie, filha bastarda de um conde, que se disfarça e vai a um baile onde se apaixona por Benedict Bridgerton, mas foge à meia-noite sem revelar sua identidade. por Reprodução
A quarta temporada de Bridgerton, baseada no terceiro livro da série, Um perfeito cavalheiro, estreia em 29 de janeiro, na Netflix. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena.  por Reprodução
Uma segunda chance, baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, estreia nos cinemas em 1º de março. por Divulgação
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política. por Divulgação
Duna: 3, que estreia em novembro, concluirá o primeiro livro da série por Reprodução
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De férias com você, de Emily Henry (Verus). Poppy e Alex são melhores amigos com personalidades opostas e viajam juntos todo verão há uma década. Eles param de se falar após uma viagem desastrosa. por Reprodução

Para quem prefere música, a estrela Billie Eilish traz sua turnê 'Hit Me Hard and Soft' em uma versão 3D imersiva. E se o seu estilo é o bom e velho rock n' roll, o documentário Iron Maiden, 'Burning Ambition' revela bastidores raros da trajetória da banda. No lado nacional, o filme 'Aqui Não Entra Luz' traz uma reflexão poderosa sobre arquitetura, herança da escravidão e o sonho de novas gerações.

  • Meio do mês:

A partir do dia 14, as telonas ganham uma mistura inusitada. 'O Rei da Internet' conta a história real de um dos maiores hackers do Brasil, enquanto 'O Gênio do Crime' traz uma aventura nostálgica sobre amizade e a falsificação de figurinhas raras da Copa.

Para os fãs de Tom Cruise, os sucessos 'Top Gun: Ases Indomáveis' e 'Top Gun: Maverick' voltam aos cinemas em relançamentos especiais. E se você gosta de cinema experimental, o filme 'Espermagedom' mostra a jornada épica de um espermatozoide em busca do óvulo (sim, você leu certo).

Filmes que estão disponíveis no Youtube

Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) por Reprodução
Vidas Secas (1963) por Reprodução
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976) por Reprodução
Bye Bye Brasil (1980) por Reprodução
Terra em Transe (1967) por Reprodução
Matou a Família e Foi ao Cinema (1969) por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962) por Reprodução
A Hora da Estrela (1985) por Reprodução
Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) por Reprodução
O Beijo da Mulher Aranha (1985) por Reprodução
Assalto ao Banco Central (2011) por Reprodução
Orfeu Negro (1959) por Reprodução
Como era Verde o meu Vale (1943) por Reprodução
O Homem que Ri (1928) por Reprodução
Casanova de Fellini (1976) por Reprodução
Lawrence da Arábia (1962) por Reprodução
O Homem que Sabia Demais (1934) por Reprodução
Pai e Filha (1949) por Reprodução
Semente do Mal (1934 por Reprodução
A Noite dos Mortos-Vivos (1968) por Reprodução
O Encouraçado Potemkin (1925) por Reprodução
Atividade Paranormal (2007) por Reprodução
Noite do Terror (1974) por Reprodução
Asas do Desejo (1987) por Reprodução
O Enigma de Kaspar Hauser (1974) por Reprodução
O Vampiro (1932) por Reprodução
O Grande Ditador (1940) por Reprodução
Era Uma Vez no Oeste (1968) por Reprodução
Viagem à Lua (1902) por Reprodução
O Gabinete do Dr. Caligari (1920) por Reprodução
Persona (1966) por Reprodução
Hellraiser - Renascido do Inferno (1987) por Reprodução
Halloween: A Noite do Terror (1978) por Reprodução
Um Lobisomem Americano em Londres (1981) por Reprodução
Metropolis (1927) por Reprodução
Um Dia Quente de Verão (1991) por Reprodução
Jovem e Inocente (1937) por Reprodução
Nosferatu (1922) por Reprodução
M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) por Reprodução
Onibaba (1964) por Reprodução
Sonhos (1990) por Reprodução
Veludo Azul (1986) por Reprodução
Eles Vivem (1988) por Reprodução
As Pontes de Madison (1995) por Reprodução
Jackie Brown (1997) por Reprodução
Por um Punhado de Dólares (1964) por Reprodução
Duna (1984) por Reprodução
Vá e Veja (1985) por Reprodução
Andrei Rublev (1966) por Reprodução
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Cabra Marcado Para Morrer (1984) por Reprodução

  • Final do mês:

Os fãs da "Galáxia muito, muito distante" têm encontro marcado no dia 21 com 'O Mandaloriano e Grogu', levando a parceria mais amada da Disney+ finalmente para o cinema. Já quem busca sustos vai se deparar com 'Hokum: O Pesadelo da Bruxa' e o misterioso 'Backrooms' (dia 28), inspirado naquele famoso vídeo viral dos corredores infinitos da internet.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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‘A Cabeça do Santo’, livro de Socorro Acioli, terá adaptação para o cinema com Antônio Pitanga

Para fechar o mês, no dia 30 de maio, a grande final da 'UEFA Champions League 2026' será transmitida ao vivo em alta definição. É a chance de ver a disputa pela taça mais desejada da Europa com som e imagem de última geração.

As datas podem sofrer alterações. Consulte sempre a programação do cinema da sua cidade.

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