PROGRAMAÇÃO

Estreias no cinema em maio de 2026; veja a lista completa de filmes

O mês traz lançamentos aguardados, relançamentos de clássicos e produções nacionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:00

Cinema Crédito: Dean Drobot/Shutterstock)

Se você é do time que não resiste ao cheirinho de pipoca do cinema, prepare a agenda: maio de 2026 chegou com tudo. O catalogo das telonas para este mês está mais variado do que nunca. Confira o que vem por aí:

Início do mês:

O grande destaque é, sem dúvida, 'Mortal Kombat 2'. Prepare-se para ver heróis e vilões clássicos unindo forças contra a tirania de Shao Kahn em cenas de combate que prometem ser ainda mais intensas que as do primeiro longa.

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Para quem prefere música, a estrela Billie Eilish traz sua turnê 'Hit Me Hard and Soft' em uma versão 3D imersiva. E se o seu estilo é o bom e velho rock n' roll, o documentário Iron Maiden, 'Burning Ambition' revela bastidores raros da trajetória da banda. No lado nacional, o filme 'Aqui Não Entra Luz' traz uma reflexão poderosa sobre arquitetura, herança da escravidão e o sonho de novas gerações.

Meio do mês:

A partir do dia 14, as telonas ganham uma mistura inusitada. 'O Rei da Internet' conta a história real de um dos maiores hackers do Brasil, enquanto 'O Gênio do Crime' traz uma aventura nostálgica sobre amizade e a falsificação de figurinhas raras da Copa.

Para os fãs de Tom Cruise, os sucessos 'Top Gun: Ases Indomáveis' e 'Top Gun: Maverick' voltam aos cinemas em relançamentos especiais. E se você gosta de cinema experimental, o filme 'Espermagedom' mostra a jornada épica de um espermatozoide em busca do óvulo (sim, você leu certo).

Filmes que estão disponíveis no Youtube 1 de 50

Final do mês:

Os fãs da "Galáxia muito, muito distante" têm encontro marcado no dia 21 com 'O Mandaloriano e Grogu', levando a parceria mais amada da Disney+ finalmente para o cinema. Já quem busca sustos vai se deparar com 'Hokum: O Pesadelo da Bruxa' e o misterioso 'Backrooms' (dia 28), inspirado naquele famoso vídeo viral dos corredores infinitos da internet.

Para fechar o mês, no dia 30 de maio, a grande final da 'UEFA Champions League 2026' será transmitida ao vivo em alta definição. É a chance de ver a disputa pela taça mais desejada da Europa com som e imagem de última geração.

