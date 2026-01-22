Acesse sua conta
Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Produções estão em cartaz nos cinemas e nas principais plataformas de streaming até a cerimônia do dia 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:38

Filmes indicados ao Oscar 2026
Filmes indicados ao Oscar 2026 Crédito: Reprodução

Com a lista de indicados ao Oscar 2026 definida, chegou a hora de se organizar para assistir aos concorrentes da principal categoria da noite. Entre estreias no cinema e títulos já disponíveis no streaming, os filmes podem ser vistos de diferentes formas no Brasil. Abaixo, confira onde assistir a cada um dos longas indicados a Melhor Filme.

Bugonia

Onde assistir: nos cinemas ou por aluguel no Prime Video

Sinopse: Dois conspiracionistas sequestram a CEO de uma grande empresa de tecnologia, convencidos de que ela é uma alienígena disposta a destruir a Terra.

F1: O Filme

Onde assistir: Apple TV

Sinopse: Um piloto de Fórmula 1 sai da aposentadoria para orientar um jovem talento e formar uma nova equipe nas pistas.

Uma batalha após a outra

Onde assistir: HBO Max

Sinopse: Bob Ferguson, um ex revolucionário, deixa a aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de sua vida, resgatar a filha.

Pecadores

Onde assistir: HBO Max

Sinopse: Irmãos gêmeos tentam recomeçar a vida ao retornar à cidade natal, mas descobrem que um mal ainda maior os aguarda.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Onde assistir: nos cinemas

Sinopse: A trama acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, enquanto enfrenta o luto pela morte do filho Hamnet, experiência que influencia a criação de uma de suas obras mais famosas.

Marty Supreme

Onde assistir: nos cinemas

Sinopse: O filme retrata a trajetória de Marty Reisman, que saiu do submundo para se tornar campeão de tênis de mesa e o atleta mais velho a vencer uma competição nacional.

Frankenstein

Onde assistir: Netflix

Sinopse: Um cientista brilhante e obcecado cria uma criatura em um experimento que acaba levando à ruína de ambos.

O agente secreto

Onde assistir: nos cinemas

Sinopse: Em 1977, um especialista em tecnologia retorna ao Recife tentando deixar o passado para trás, mas percebe que a cidade está longe de ser um refúgio seguro.

Valor sentimental

Onde assistir: nos cinemas

Sinopse: Duas irmãs retomam o contato com o pai distante, um diretor de cinema em decadência, cujas escolhas reacendem conflitos familiares.

Sonhos de trem

Onde assistir: Netflix

Sinopse: Ambientado no oeste americano do início do século XX, o filme acompanha um trabalhador comum que tenta reconstruir a vida após uma tragédia familiar.

Oscar 2026

