Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Fernanda Varela
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:38
Com a lista de indicados ao Oscar 2026 definida, chegou a hora de se organizar para assistir aos concorrentes da principal categoria da noite. Entre estreias no cinema e títulos já disponíveis no streaming, os filmes podem ser vistos de diferentes formas no Brasil. Abaixo, confira onde assistir a cada um dos longas indicados a Melhor Filme.
Bugonia
Onde assistir: nos cinemas ou por aluguel no Prime Video
Sinopse: Dois conspiracionistas sequestram a CEO de uma grande empresa de tecnologia, convencidos de que ela é uma alienígena disposta a destruir a Terra.
F1: O Filme
Onde assistir: Apple TV
Sinopse: Um piloto de Fórmula 1 sai da aposentadoria para orientar um jovem talento e formar uma nova equipe nas pistas.
Uma batalha após a outra
Onde assistir: HBO Max
Sinopse: Bob Ferguson, um ex revolucionário, deixa a aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de sua vida, resgatar a filha.
Pecadores
Onde assistir: HBO Max
Sinopse: Irmãos gêmeos tentam recomeçar a vida ao retornar à cidade natal, mas descobrem que um mal ainda maior os aguarda.
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Onde assistir: nos cinemas
Sinopse: A trama acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, enquanto enfrenta o luto pela morte do filho Hamnet, experiência que influencia a criação de uma de suas obras mais famosas.
Marty Supreme
Onde assistir: nos cinemas
Sinopse: O filme retrata a trajetória de Marty Reisman, que saiu do submundo para se tornar campeão de tênis de mesa e o atleta mais velho a vencer uma competição nacional.
Frankenstein
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Um cientista brilhante e obcecado cria uma criatura em um experimento que acaba levando à ruína de ambos.
O agente secreto
Onde assistir: nos cinemas
Sinopse: Em 1977, um especialista em tecnologia retorna ao Recife tentando deixar o passado para trás, mas percebe que a cidade está longe de ser um refúgio seguro.
Valor sentimental
Onde assistir: nos cinemas
Sinopse: Duas irmãs retomam o contato com o pai distante, um diretor de cinema em decadência, cujas escolhas reacendem conflitos familiares.
Sonhos de trem
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Ambientado no oeste americano do início do século XX, o filme acompanha um trabalhador comum que tenta reconstruir a vida após uma tragédia familiar.