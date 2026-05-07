NOVELA DAS 6

Kênia e Dumi se beijam em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (7)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 08:00

Kênia (Nikolly Fernandes) e Dumi (Licínio Januário) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta (7), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Dumi tenta justificar para Omar e Akin por que salvou Jendal, ele acredita que a princesa Alika jamais aceitaria uma execução a sangue frio. Omar, reconhecendo o erro da impulsividade, pede perdão ao amigo. Mas o grande destaque é o beijo apaixonado entre Kênia e Dumi. A princesa perde o medo e declara seu amor, implorando depois ao pai pela vida do amado.

A Nobreza do Amor 1 de 27

A bagunça continua na paróquia de Barro Preto. Viriato perde a paciência com Carrapato por ele insistir em usar sua batina. José, por outro lado, consegue finalmente ajustar a data da inauguração do ateliê, dando uma pequena vitória para Alika sobre as armações de Virgínia.

Mirinho decide mudar de estratégia. Para se aproximar de Alika, ele resolve ajudar Niara na viabilização da escola na cidade. Alika, inteligente, já começa a desconfiar dessa bondade repentina, mas o vilão é articulado.



Maria Helena e Niara seguem na luta pela educação em Barro Preto, enquanto Virgínia e sua família se perdem nos preparativos luxuosos do noivado. O capítulo encerra com o apelo desesperado de Kênia a Jendal, que olha para a filha com desprezo.

