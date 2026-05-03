Omar tenta matar o rei de Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (4 a 9 de maio)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de maio de 2026 às 08:00
Na semana de 4 a 9 de maio em 'A Nobreza do Amor', tudo começa com a caçada implacável de Jendal por Omar. Enquanto o fugitivo tenta se manter escondido com a ajuda de Akin e Dumi, o rei de Batanga não mede esforços para retomar o controle, chegando a ameaçar a vida de seus próprios aliados.
A Nobreza do Amor
O ponto alto da semana acontece na quarta-feira (6), quando Omar decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele consegue fazer Jendal de refém e desfere um golpe que acredita ser fatal. O clima de vitória toma conta dos rebeldes, mas Dumi, agindo por instinto (e pensando no que Alika aprovaria), acaba salvando a vida do vilão. Enquanto Omar foge cantando vitória, Jendal sobrevive.
Enquanto isso, em terras brasileiras, Mirinho mostra que sua criatividade para a vilania não tem limites. Decidido a tirar Tonho do caminho e conquistar Alika/Lúcia, ele arma um falso assalto contra José. O plano é simples: seus capangas atacam o rapaz na estrada, Mirinho aparece para "salvar o dia" e sai como o grande herói da história. O pior é que a farsa funciona, e ele acaba sendo cuidado pela própria Alika, ganhando pontos valiosos com a amada.
No meio de tanta guerra, Kênia e Dumi finalmente se entregam ao que sentem e trocam um beijo apaixonado, mas a felicidade dura pouco. Jendal flagra o momento e a fúria do rei coloca a vida de Dumi em um fio de navalha. O sábado termina com uma surpresa: após prender e ameaçar o rapaz de execução, Jendal decide perdoá-lo.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.