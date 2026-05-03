NOVELA DAS 6

Omar tenta matar o rei de Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (4 a 9 de maio)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 08:00

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Na semana de 4 a 9 de maio em 'A Nobreza do Amor', tudo começa com a caçada implacável de Jendal por Omar. Enquanto o fugitivo tenta se manter escondido com a ajuda de Akin e Dumi, o rei de Batanga não mede esforços para retomar o controle, chegando a ameaçar a vida de seus próprios aliados.

A Nobreza do Amor 1 de 27

O ponto alto da semana acontece na quarta-feira (6), quando Omar decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele consegue fazer Jendal de refém e desfere um golpe que acredita ser fatal. O clima de vitória toma conta dos rebeldes, mas Dumi, agindo por instinto (e pensando no que Alika aprovaria), acaba salvando a vida do vilão. Enquanto Omar foge cantando vitória, Jendal sobrevive.



Enquanto isso, em terras brasileiras, Mirinho mostra que sua criatividade para a vilania não tem limites. Decidido a tirar Tonho do caminho e conquistar Alika/Lúcia, ele arma um falso assalto contra José. O plano é simples: seus capangas atacam o rapaz na estrada, Mirinho aparece para "salvar o dia" e sai como o grande herói da história. O pior é que a farsa funciona, e ele acaba sendo cuidado pela própria Alika, ganhando pontos valiosos com a amada.

No meio de tanta guerra, Kênia e Dumi finalmente se entregam ao que sentem e trocam um beijo apaixonado, mas a felicidade dura pouco. Jendal flagra o momento e a fúria do rei coloca a vida de Dumi em um fio de navalha. O sábado termina com uma surpresa: após prender e ameaçar o rapaz de execução, Jendal decide perdoá-lo.