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Apresentadora interrompe programa e emociona ao revelar câncer ao vivo: 'Estou assustada'

Sara Gore anunciou afastamento para cirurgia e tratamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:20

A apresentadora Sara Gore
A apresentadora Sara Gore Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem assistiu ao New York Live na última quinta-feira (30) foi surpreendido por um relato da apresentadora Sara Gore, de 49 anos, que utilizou o espaço do programa para compartilhar uma notícia pessoal, ela foi diagnosticada com câncer de mama e precisará se afastar da TV para focar em sua recuperação.

Visivelmente emocionada, Sara explicou que, após 16 anos fazendo parte do cotidiano do público, sentiu que o 'correto' seria contar a verdade pessoalmente. "Se eu dissesse que não estou um pouco assustada, estaria mentindo", confessou a jornalista.

Apresentadora revela câncer de mama ao vivo

A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais
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A apresentadora Sara Gore por Reprodução/Redes Sociais

O relato de Sara tocou em um ponto que muitos pacientes enfrentam, a sensação de que nunca se está pronto, mesmo quando há prevenção. Com histórico da doença na mãe e na irmã, ela sabia que fazia parte do grupo de alto risco, mas o diagnóstico positivo ainda assim foi um 'golpe emocional'.

"Fui pega de surpresa, para ser bem franca. Você simplesmente nunca está pronta, por algum motivo, mesmo quando descobre cedo", desabafou a âncora. Ela reforçou que, apesar da dor e do medo que sente agora, está cercada por uma equipe médica de ponta e uma rede de apoio sólida tanto em casa quanto no trabalho.

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Mesmo em meio ao turbilhão, Sara deixou uma mensagem de esperança e reflexão para quem a assistia. Ela afirmou estar escolhendo acreditar que essa fase trará algum tipo de aprendizado. "Já é um lembrete de quão preciosa é a vida e de quão importante é focar no que realmente importa", disse, prometendo voltar 'melhor do que nunca' após o período de descanso e cura.

A NBC e a equipe do programa também se manifestaram nas redes sociais, enviando mensagens de carinho e apoio à apresentadora.

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Tags:

Jornalista Câncer Apresentadora Estados Unidos Câncer de Mama Sara Gore

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