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Produção de Shakira faz exigência para DJ brasileiro que vai encerrar show em Copacabana

DJ e produtor carioca abre o jogo sobre o convite para o espetáculo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:52

Shakira Crédito: Divulgação

Depois que Shakira descer do palco na Praia de Copacabana neste sábado (2), a missão de não deixar ninguém parado cairá nas mãos de Papatinho. O DJ e produtor carioca, de 39 anos, entra em cena por volta de 0h15 com a responsabilidade de comandar o encerramento da noite. Em conversa com a coluna GENTE, ele revelou que o frio na barriga, mesmo para quem já está acostumado com grandes palcos.

Shakira 1 de 8

"É um momento especial. É a primeira vez encerrando um show dela, e sendo de graça na praia para tanta gente, a expectativa está lá em cima", contou o beatmaker. Mas, afinal, o que a produção exigiu para esse 'after'? Segundo ele, apenas uma coisa, manter o clima fervoroso.

Papatinho 1 de 9

Papatinho e Shakira já são parceiros de trabalho. Eles colaboraram no remix oficial de Estoy Aquí, um projeto que começou como uma brincadeira no Domingão com Huck e acabou virando lançamento oficial após a aprovação da cantora. "O desafio foi trazer o funk brasileiro sem perder a essência desse clássico", relembra o produtor, que também assina faixas no novo álbum de Anitta, o Equilibrvm.

Para o show de amanhã, o setlist já tem presença confirmada de Choka Choka, hit de Shakira com Anitta.