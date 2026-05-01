Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Produção de Shakira faz exigência para DJ brasileiro que vai encerrar show em Copacabana

DJ e produtor carioca abre o jogo sobre o convite para o espetáculo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:52

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

Depois que Shakira descer do palco na Praia de Copacabana neste sábado (2), a missão de não deixar ninguém parado cairá nas mãos de Papatinho. O DJ e produtor carioca, de 39 anos, entra em cena por volta de 0h15 com a responsabilidade de comandar o encerramento da noite. Em conversa com a coluna GENTE, ele revelou que o frio na barriga, mesmo para quem já está acostumado com grandes palcos.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
1 de 8
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

"É um momento especial. É a primeira vez encerrando um show dela, e sendo de graça na praia para tanta gente, a expectativa está lá em cima", contou o beatmaker. Mas, afinal, o que a produção exigiu para esse 'after'? Segundo ele, apenas uma coisa, manter o clima fervoroso.

Papatinho

Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
Papatinho por Reprodução
1 de 9
Papatinho por Reprodução

Papatinho e Shakira já são parceiros de trabalho. Eles colaboraram no remix oficial de Estoy Aquí, um projeto que começou como uma brincadeira no Domingão com Huck e acabou virando lançamento oficial após a aprovação da cantora. "O desafio foi trazer o funk brasileiro sem perder a essência desse clássico", relembra o produtor, que também assina faixas no novo álbum de Anitta, o Equilibrvm.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba quais celebridades se hospedaram na mesma suíte que Shakira no Copacabana Palace

Shakira desembarca no Rio de Janeiro para show do ‘Todo Mundo no Rio’

Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira

Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto

Ex-BBB Samira Sagr fará cobertura digital do show de Shakira no Rio

Para o show de amanhã, o setlist já tem presença confirmada de Choka Choka, hit de Shakira com Anitta.

Papatinho, que já gravou até com a lenda Snoop Dogg, vê o show em Copacabana como mais um degrau na sua missão de exportar a sonoridade brasileira. Para ele, tocar 'em casa' traz um tempero diferente. "Aqui a energia é outra. Vai ser intenso", aposta. 

Leia mais

Imagem - Hipocrisia? Andressa Urach termina casamento após marido virar criador de conteúdo adulto: 'Não aceito isso'

Hipocrisia? Andressa Urach termina casamento após marido virar criador de conteúdo adulto: 'Não aceito isso'

Imagem - No 'Saia Justa', Ana Paula Renault fala sobre a morte do pai: 'Deus me salvou de algo pior'

No 'Saia Justa', Ana Paula Renault fala sobre a morte do pai: 'Deus me salvou de algo pior'

Imagem - Casamento cancelado! Noivo foge sob ameaça em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (1)

Casamento cancelado! Noivo foge sob ameaça em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (1)

Tags:

rio de Janeiro Shakira Show Copacabana Todo Mundo no rio Papatinho

Mais recentes

Imagem - Apresentadora interrompe programa e emociona ao revelar câncer ao vivo: 'Estou assustada'

Apresentadora interrompe programa e emociona ao revelar câncer ao vivo: 'Estou assustada'
Imagem - Skova é eliminado e deixa a Casa do Patrão no primeiro 'Tá na Reta'

Skova é eliminado e deixa a Casa do Patrão no primeiro 'Tá na Reta'
Imagem - Quanto Ana Paula Renault pode ganhar por mês após prêmio milionário do BBB 26

Quanto Ana Paula Renault pode ganhar por mês após prêmio milionário do BBB 26