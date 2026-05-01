Produção de Shakira faz exigência para DJ brasileiro que vai encerrar show em Copacabana

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:52
Depois que Shakira descer do palco na Praia de Copacabana neste sábado (2), a missão de não deixar ninguém parado cairá nas mãos de Papatinho. O DJ e produtor carioca, de 39 anos, entra em cena por volta de 0h15 com a responsabilidade de comandar o encerramento da noite. Em conversa com a coluna GENTE, ele revelou que o frio na barriga, mesmo para quem já está acostumado com grandes palcos.
Shakira
"É um momento especial. É a primeira vez encerrando um show dela, e sendo de graça na praia para tanta gente, a expectativa está lá em cima", contou o beatmaker. Mas, afinal, o que a produção exigiu para esse 'after'? Segundo ele, apenas uma coisa, manter o clima fervoroso.
Papatinho
Papatinho e Shakira já são parceiros de trabalho. Eles colaboraram no remix oficial de Estoy Aquí, um projeto que começou como uma brincadeira no Domingão com Huck e acabou virando lançamento oficial após a aprovação da cantora. "O desafio foi trazer o funk brasileiro sem perder a essência desse clássico", relembra o produtor, que também assina faixas no novo álbum de Anitta, o Equilibrvm.
Para o show de amanhã, o setlist já tem presença confirmada de Choka Choka, hit de Shakira com Anitta.
Papatinho, que já gravou até com a lenda Snoop Dogg, vê o show em Copacabana como mais um degrau na sua missão de exportar a sonoridade brasileira. Para ele, tocar 'em casa' traz um tempero diferente. "Aqui a energia é outra. Vai ser intenso", aposta.