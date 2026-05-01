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Casamento cancelado! Noivo foge sob ameaça em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (1)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:00

Mr. Jones (João Pedro Zappa) e Kênia (Nykolly Fernandes) em 'A Nobreza do Amor'  Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta (1), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mr. Jones, tremendo de medo, cede às ameaças dos rebeldes Akin e Ladisa e aceita cancelar o compromisso com Kênia. Com a ajuda estratégica de Burak, o grupo consegue tirar o inglês de circulação, deixando Jendal e a noiva em uma situação humilhante diante dos convidados e da realeza britânica.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Ao perceber que o futuro marido sumiu do mapa, Kênia não aguenta a pressão e desmaia em pleno altar. O diplomata Mr. Campbell acredita que o rapaz simplesmente desistiu do acordo por vontade própria, sem imaginar que ele é refém do povo oprimido de Batanga. Furioso com a vergonha pública, Jendal perde as estribeiras e ordena a prisão imediata de Campbell, buscando um culpado para o seu fracasso.

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No Brasil, o cerco também aperta para Mirinho. Casemiro, farto das atrocidades do filho, dá um ultimato, se ele ousar fazer qualquer outra maldade contra Tonho, perderá direito a cada centavo da herança. A ameaça de ser deserdado atinge o vilão onde mais dói, no bolso, e o obriga a recalcular seus próximos passos.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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