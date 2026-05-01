Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vocês criaram esse monstro': Luana Piovani detona haters e diz que o ódio a tornou famosa

Enquanto desfazia as malas, atriz comentou sobre os 35 anos de carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:44

Luana Piovani detona haters
Luana Piovani detona haters Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã da última quinta-feira (30), Luana Piovani, de 49 anos, usou suas redes sociais para fazer um desabafo. Enquanto organizava suas coisas após uma viagem, a atriz mandou um recado para quem a detesta. Se ela é uma das figuras mais comentadas do Brasil hoje, a culpa (ou o crédito) é toda dos haters.

"Sabe quem me inventou, do ponto de vista do que vocês odeiam? Vocês!", disparou a loira. Segundo Luana, sua intenção nunca foi viver sob a fama extrema, mas sim trabalhar como artista. Para ela, foi a curiosidade obsessiva e o julgamento constante do público que deram a ela o 'poder' e a relevância que ostenta há mais de três décadas.

Luana Piovani compartilha carta aberta em meio a polêmica com Virginia Fonseca

Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 7
Luana Piovani compartilha carta aberta a ela em meio a polêmica com Virginia Fonseca por Reprodução

Sem medo de polêmica, Luana comparou sua trajetória com a rapidez com que figuras vazias ganham fama na internet. "Da mesma maneira que vocês fazem um milhão de imbecis aí no Brasil ídolos e famosos, a curiosidade sobre a minha personalidade fez com que eu fosse hoje essa pessoa relevante", analisou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Luana Piovani volta a alfinetar Virginia e garante: 'Não vou sucumbir, não vou parar'

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani vence primeiro campeonato de surfe: 'Maior orgulho'

Luana Piovani detona Neymar Jr. e dispara: 'aborto da natureza'

Luana Piovani diz que relação com filho de 14 anos era tóxica:  'Vivia com um algoz em casa'

Luana Piovani dispara contra evangélicos e causa polêmica: 'O que há de pior no ser humano'

O comentário chega em um momento em que o nome da atriz está dando o que falar (novamente), especialmente por conta da troca de farpas pública com a influenciadora Virginia Fonseca. Para os críticos, ela deixou um aviso, não adianta esperar silêncio.

Para Piovani, o segredo de sua fala afiada é a independência. Ela reforçou que, por não ter 'rabo preso' com marcas ou emissoras e não depender de favores, sente-se no direito de dar nome aos bois. "Não tô aqui para agradar ninguém", finalizou.

Leia mais

Imagem - Apresentadora interrompe programa e emociona ao revelar câncer ao vivo: 'Estou assustada'

Apresentadora interrompe programa e emociona ao revelar câncer ao vivo: 'Estou assustada'

Imagem - Produção de Shakira faz exigência para DJ brasileiro que vai encerrar show em Copacabana

Produção de Shakira faz exigência para DJ brasileiro que vai encerrar show em Copacabana

Imagem - Janela de prosperidade: 5 signos entram em um ciclo de abundância a partir desta sexta (1 de maio)

Janela de prosperidade: 5 signos entram em um ciclo de abundância a partir desta sexta (1 de maio)

Tags:

Luana Piovani

Mais recentes

Imagem - Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes
Imagem - Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia

Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia
Imagem - Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): caminhos são guardados

Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): caminhos são guardados