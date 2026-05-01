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'Vocês criaram esse monstro': Luana Piovani detona haters e diz que o ódio a tornou famosa

Enquanto desfazia as malas, atriz comentou sobre os 35 anos de carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:44

Luana Piovani detona haters Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã da última quinta-feira (30), Luana Piovani, de 49 anos, usou suas redes sociais para fazer um desabafo. Enquanto organizava suas coisas após uma viagem, a atriz mandou um recado para quem a detesta. Se ela é uma das figuras mais comentadas do Brasil hoje, a culpa (ou o crédito) é toda dos haters.

"Sabe quem me inventou, do ponto de vista do que vocês odeiam? Vocês!", disparou a loira. Segundo Luana, sua intenção nunca foi viver sob a fama extrema, mas sim trabalhar como artista. Para ela, foi a curiosidade obsessiva e o julgamento constante do público que deram a ela o 'poder' e a relevância que ostenta há mais de três décadas.

Luana Piovani compartilha carta aberta em meio a polêmica com Virginia Fonseca 1 de 7

Sem medo de polêmica, Luana comparou sua trajetória com a rapidez com que figuras vazias ganham fama na internet. "Da mesma maneira que vocês fazem um milhão de imbecis aí no Brasil ídolos e famosos, a curiosidade sobre a minha personalidade fez com que eu fosse hoje essa pessoa relevante", analisou.

O comentário chega em um momento em que o nome da atriz está dando o que falar (novamente), especialmente por conta da troca de farpas pública com a influenciadora Virginia Fonseca. Para os críticos, ela deixou um aviso, não adianta esperar silêncio.