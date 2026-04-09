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Luana Piovani dispara contra evangélicos e causa polêmica: 'O que há de pior no ser humano'

Atriz critica comportamento de fiéis em videocast e repercussão explode nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 23:45

Declaração de Luana Piovani sobre evangélicos gera forte reação nas redes
Declaração de Luana Piovani sobre evangélicos gera forte reação nas redes Crédito: Ana Branco

A atriz Luana Piovani voltou a causar repercussão ao fazer declarações contundentes sobre evangélicos durante participação no videocast do jornal O Globo. O episódio rapidamente viralizou e gerou debate nas redes sociais.

Durante a conversa, Luana criticou o comportamento de parte dos fiéis e não poupou palavras. “O evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano, virou protótipo de um ser desprezível, de alguém que não respeita uma diferença… A maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que de amor e de Deus não tem nada”, afirmou.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

A fala provocou forte reação online, dividindo opiniões entre apoio e críticas. Internautas apontaram generalização e preconceito na declaração, enquanto outros defenderam a atriz, alegando que ela se referia a comportamentos específicos e não à totalidade dos fiéis.

Luana Piovani tem um histórico de posicionamentos diretos sobre temas sociais, políticos e comportamentais. Nos últimos anos, a artista tem usado suas redes sociais e participações em entrevistas para expressar opiniões sem filtros, o que frequentemente gera grande repercussão.

Até o momento, não há registro de posicionamento oficial de representantes de instituições religiosas sobre a declaração.

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