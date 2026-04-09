POLÊMICA

Luana Piovani dispara contra evangélicos e causa polêmica: 'O que há de pior no ser humano'

Atriz critica comportamento de fiéis em videocast e repercussão explode nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 23:45

Declaração de Luana Piovani sobre evangélicos gera forte reação nas redes Crédito: Ana Branco

A atriz Luana Piovani voltou a causar repercussão ao fazer declarações contundentes sobre evangélicos durante participação no videocast do jornal O Globo. O episódio rapidamente viralizou e gerou debate nas redes sociais.

Durante a conversa, Luana criticou o comportamento de parte dos fiéis e não poupou palavras. “O evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano, virou protótipo de um ser desprezível, de alguém que não respeita uma diferença… A maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que de amor e de Deus não tem nada”, afirmou.

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A fala provocou forte reação online, dividindo opiniões entre apoio e críticas. Internautas apontaram generalização e preconceito na declaração, enquanto outros defenderam a atriz, alegando que ela se referia a comportamentos específicos e não à totalidade dos fiéis.

Luana Piovani tem um histórico de posicionamentos diretos sobre temas sociais, políticos e comportamentais. Nos últimos anos, a artista tem usado suas redes sociais e participações em entrevistas para expressar opiniões sem filtros, o que frequentemente gera grande repercussão.