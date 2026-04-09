MÚSICA

Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka' e apostam em hit global com funk e mensagem feminina

Single bilíngue chega às plataformas nesta quinta (9) e integra o álbum “Equilibrivm”, novo projeto da brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:30

Anitta e Shakira se unem em faixa poderosa com funk e discurso feminino Crédito: Reprodução

A cantora Anitta lançou nesta quinta-feira (9) o single Choka Choka, parceria inédita com Shakira. A faixa já está disponível em todas as plataformas de áudio e integra o álbum Equilibrivm, previsto para o dia 16 de abril.

Com trechos em português e espanhol, a música aposta em uma narrativa de força, liberdade e autonomia feminina. A proposta é apresentar uma mulher que rompe padrões, assume o próprio poder e não se limita a convenções.

“‘Choka Choka’ é sobre uma mulher livre, que se conhece, é debochada, complexa e mega poderosa”, definiu Anitta ao comentar o conceito da faixa, que reforça o tom intencional do novo álbum.

A produção musical mistura o funk brasileiro com referências internacionais. O beat tem assinatura de Papatinho, nome consolidado do gênero no Rio de Janeiro, em parceria com o produtor nigeriano Doramola, criando uma sonoridade que conecta Brasil e mercado global.

Anitta 1 de 15

Além do ritmo, a música também traz elementos culturais e espirituais brasileiros. Trechos como “Toca da cabocla” fazem referência à ancestralidade indígena e reforçam a conexão com força feminina e natureza.

Um dos destaques da faixa é a performance de Shakira em português. A artista entrega versos que sintetizam o conceito da música, reforçando a mensagem de independência e desejo.

Shakira 1 de 8

A parceria marca mais um passo da relação entre as duas artistas. Em 2024, Anitta já havia participado do clipe de “Soltera”, de Shakira. Agora, com “Choka Choka”, a brasileira amplia sua presença no cenário internacional ao lado de uma das maiores estrelas do pop latino.

A música também já tem estreia ao vivo confirmada. Anitta e Shakira devem apresentar o single no Saturday Night Live neste sábado (11), ampliando ainda mais o alcance global do lançamento.