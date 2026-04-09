Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka' e apostam em hit global com funk e mensagem feminina

Single bilíngue chega às plataformas nesta quinta (9) e integra o álbum “Equilibrivm”, novo projeto da brasileira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:30

Anitta e Shakira se unem em faixa poderosa com funk e discurso feminino
Anitta e Shakira se unem em faixa poderosa com funk e discurso feminino Crédito: Reprodução

A cantora Anitta lançou nesta quinta-feira (9) o single Choka Choka, parceria inédita com Shakira. A faixa já está disponível em todas as plataformas de áudio e integra o álbum Equilibrivm, previsto para o dia 16 de abril.

Com trechos em português e espanhol, a música aposta em uma narrativa de força, liberdade e autonomia feminina. A proposta é apresentar uma mulher que rompe padrões, assume o próprio poder e não se limita a convenções.

“‘Choka Choka’ é sobre uma mulher livre, que se conhece, é debochada, complexa e mega poderosa”, definiu Anitta ao comentar o conceito da faixa, que reforça o tom intencional do novo álbum.

A produção musical mistura o funk brasileiro com referências internacionais. O beat tem assinatura de Papatinho, nome consolidado do gênero no Rio de Janeiro, em parceria com o produtor nigeriano Doramola, criando uma sonoridade que conecta Brasil e mercado global.

Anitta

Novo rosto de Anitta por Reprodução
Anitta surpreendeu ao retornar as redes com novo visual por Reprodução
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Novo visual de Anitta levanta suspeitas de cirurgias e harmonização facial por Reprodução/Instagram
Anitta aparece irreconhecível em fotos com os pais por Reprodução
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta em Nova York por Reprodução / Redes Sociais
1 de 15
Novo rosto de Anitta por Reprodução

Além do ritmo, a música também traz elementos culturais e espirituais brasileiros. Trechos como “Toca da cabocla” fazem referência à ancestralidade indígena e reforçam a conexão com força feminina e natureza.

Um dos destaques da faixa é a performance de Shakira em português. A artista entrega versos que sintetizam o conceito da música, reforçando a mensagem de independência e desejo.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
1 de 8
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

A parceria marca mais um passo da relação entre as duas artistas. Em 2024, Anitta já havia participado do clipe de “Soltera”, de Shakira. Agora, com “Choka Choka”, a brasileira amplia sua presença no cenário internacional ao lado de uma das maiores estrelas do pop latino.

A música também já tem estreia ao vivo confirmada. Anitta e Shakira devem apresentar o single no Saturday Night Live neste sábado (11), ampliando ainda mais o alcance global do lançamento.

O álbum “Equilibrivm” chega às plataformas no dia 16 de abril e promete consolidar uma nova fase na carreira da artista brasileira, com foco em identidade, conceito e expansão internacional.

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida