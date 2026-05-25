REALITY SHOW

MasterChef 2026 estreia com prêmio milionário e nova disputa promete ser a mais acirrada dos últimos anos

Nova temporada terá pacote de premiações de alto valor, viagem internacional e formação em uma das escolas mais prestigiadas do mundo

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:26

MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão Crédito: Renato Pizzutto/Band

A nova temporada do MasterChef Brasil nem começou oficialmente e já está movimentando as redes sociais. A 13ª edição do reality culinário da Band chega cercada de expectativa, mudanças visuais e uma disputa considerada uma das mais fortes dos últimos anos.

Além do reconhecimento nacional e do prestígio dentro da gastronomia, o vencedor da competição terá acesso a um pacote de premiação milionário que mistura dinheiro, experiências internacionais e formação profissional.

O campeão da temporada vai faturar R$ 300 mil em dinheiro, além de uma viagem gastronômica para Lisboa, em Portugal, com experiências voltadas para cultura, técnicas culinárias e gastronomia local.

Outro destaque da premiação é uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, considerada uma das escolas de gastronomia mais renomadas do planeta.

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O vencedor ainda ganhará um vale-compra de R$ 30 mil para investir em utensílios e estrutura de cozinha. Já o vice-campeão também receberá uma oportunidade importante na área gastronômica: um curso especializado em pâtisserie na Le Cordon Bleu.

Além dos prêmios, a nova temporada do reality chega com mudanças no visual do tradicional troféu do programa. O objeto passou por uma reformulação e agora aparece com acabamento dourado e design mais sofisticado.