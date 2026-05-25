POLÊMICA

Luana Piovani perde a paciência com Luciano Huck após fala sobre Bolsa Família e cita até Angélica

Luana Piovani usou as redes sociais para atacar Luciano Huck depois da repercussão negativa de declarações do global sobre o Bolsa Família

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:40

Luana Piovani atacou Luciano Huck nas redes após polêmica envolvendo o Bolsa Família Crédito: Reprodução

A fala de Luciano Huck sobre o Bolsa Família segue provocando uma onda de críticas nas redes sociais e agora ganhou um dos posicionamentos mais explosivos até aqui. Na madrugada desta segunda-feira (25), Luana Piovani disparou uma sequência de ataques contra o apresentador da Globo e acabou envolvendo até Angélica na polêmica.

Sem economizar nas palavras, Luana reagiu às declarações feitas por Huck durante um evento empresarial em São Paulo, quando o apresentador afirmou que o Bolsa Família não estimula famílias a deixarem o programa e sugeriu que beneficiários criam “atalhos” para permanecer recebendo o auxílio.

Indignada, a atriz questionou o posicionamento do comunicador e ironizou o estilo de vida milionário dele. “Vai morar em Mônaco, para de apresentar a m*rda do seu programa. Será que você sempre foi assim e eu que não percebia?”, escreveu nos Stories do Instagram.

A repercussão aumentou ainda mais quando Luana Piovani marcou Angélica em uma publicação com tom agressivo, fazendo um comentário que rapidamente viralizou nas páginas de celebridades.

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Além das críticas ao discurso político do apresentador, Luana também mencionou os contratos publicitários envolvendo casas de apostas online e acusou Huck de lucrar com um sistema que prejudica financeiramente pessoas mais pobres. “A gente tem um apresentador de televisão que enche a burra de dinheiro vendendo bet para tirar o seu dinheiro”, disparou.

A atriz ainda afirmou que o marido de Angélica teria posturas diferentes diante das câmeras e em ambientes frequentados por empresários e bilionários. “Ele faz um discurso no programa e outro quando está do lado dos amigos bilionários dele”, criticou.

A nova polêmica envolvendo Luciano Huck começou após sua participação no Fórum Esfera, no Guarujá. Durante o evento, Huck defendeu mudanças nos programas sociais e afirmou que o Brasil precisa criar estímulos para que famílias deixem o Bolsa Família.

As declarações dividiram opiniões e provocaram respostas de nomes como Nath Finanças e Ana Paula Renault.