Luana Piovani perde a paciência com Luciano Huck após fala sobre Bolsa Família e cita até Angélica

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:40
A fala de Luciano Huck sobre o Bolsa Família segue provocando uma onda de críticas nas redes sociais e agora ganhou um dos posicionamentos mais explosivos até aqui. Na madrugada desta segunda-feira (25), Luana Piovani disparou uma sequência de ataques contra o apresentador da Globo e acabou envolvendo até Angélica na polêmica.
Sem economizar nas palavras, Luana reagiu às declarações feitas por Huck durante um evento empresarial em São Paulo, quando o apresentador afirmou que o Bolsa Família não estimula famílias a deixarem o programa e sugeriu que beneficiários criam “atalhos” para permanecer recebendo o auxílio.
Indignada, a atriz questionou o posicionamento do comunicador e ironizou o estilo de vida milionário dele. “Vai morar em Mônaco, para de apresentar a m*rda do seu programa. Será que você sempre foi assim e eu que não percebia?”, escreveu nos Stories do Instagram.
A repercussão aumentou ainda mais quando Luana Piovani marcou Angélica em uma publicação com tom agressivo, fazendo um comentário que rapidamente viralizou nas páginas de celebridades.
Luana Piovani
Além das críticas ao discurso político do apresentador, Luana também mencionou os contratos publicitários envolvendo casas de apostas online e acusou Huck de lucrar com um sistema que prejudica financeiramente pessoas mais pobres. “A gente tem um apresentador de televisão que enche a burra de dinheiro vendendo bet para tirar o seu dinheiro”, disparou.
A atriz ainda afirmou que o marido de Angélica teria posturas diferentes diante das câmeras e em ambientes frequentados por empresários e bilionários. “Ele faz um discurso no programa e outro quando está do lado dos amigos bilionários dele”, criticou.
A nova polêmica envolvendo Luciano Huck começou após sua participação no Fórum Esfera, no Guarujá. Durante o evento, Huck defendeu mudanças nos programas sociais e afirmou que o Brasil precisa criar estímulos para que famílias deixem o Bolsa Família.
As declarações dividiram opiniões e provocaram respostas de nomes como Nath Finanças e Ana Paula Renault.
Após a repercussão negativa, Luciano Huck publicou vídeos tentando esclarecer sua fala e afirmou ser favorável a programas de proteção social, mas o assunto continuou dominando as redes sociais.