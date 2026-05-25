MENINO OU MENINA

Fiorella Mattheis anuncia terceira gravidez com herdeiro da Globo e detalhe da gestação surpreende fãs

Atriz revelou que espera o terceiro filho com Roberto Marinho Neto e contou que a gestação já está no quinto mês

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:02

Fiorella Mattheis anunciou a terceira gravidez Crédito: Reprodução

A família de Fiorella Mattheis vai aumentar mais uma vez. A atriz e empresária surpreendeu os seguidores neste domingo (25) ao anunciar que está grávida do terceiro filho com o empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo.

Discreta quando o assunto é vida pessoal, Fiorella escolheu as redes sociais para dividir a novidade com os fãs. A atriz publicou um ensaio intimista feito dentro de casa e exibiu pela primeira vez a barriga da nova gestação. “O amor infinito triplicou. 5 meses esperando nosso(a) baby 3. Não existe alegria maior”, escreveu na legenda.

O anúncio rapidamente movimentou as redes sociais, principalmente porque muitos seguidores já especulavam uma possível gravidez após a artista ser vista recentemente com roupas mais largas durante passeios no Rio de Janeiro.

O detalhe que mais chamou atenção dos fãs foi justamente o fato de a gravidez já estar avançada. Segundo Fiorella, ela já está no quinto mês de gestação, o que indica que o bebê deve nascer em outubro.

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto 1 de 5

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em 2021 durante uma cerimônia reservada na Itália. Os dois já são pais de Roberto e José.

Nos últimos anos, Fiorella diminuiu significativamente as aparições na televisão e passou a se dedicar mais aos negócios e à família. A atriz atualmente comanda uma marca ligada ao segmento de moda sustentável e costuma manter a rotina pessoal longe dos holofotes.