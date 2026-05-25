Fiorella Mattheis anuncia terceira gravidez com herdeiro da Globo e detalhe da gestação surpreende fãs

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:02
A família de Fiorella Mattheis vai aumentar mais uma vez. A atriz e empresária surpreendeu os seguidores neste domingo (25) ao anunciar que está grávida do terceiro filho com o empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo.
Discreta quando o assunto é vida pessoal, Fiorella escolheu as redes sociais para dividir a novidade com os fãs. A atriz publicou um ensaio intimista feito dentro de casa e exibiu pela primeira vez a barriga da nova gestação. “O amor infinito triplicou. 5 meses esperando nosso(a) baby 3. Não existe alegria maior”, escreveu na legenda.
O anúncio rapidamente movimentou as redes sociais, principalmente porque muitos seguidores já especulavam uma possível gravidez após a artista ser vista recentemente com roupas mais largas durante passeios no Rio de Janeiro.
O detalhe que mais chamou atenção dos fãs foi justamente o fato de a gravidez já estar avançada. Segundo Fiorella, ela já está no quinto mês de gestação, o que indica que o bebê deve nascer em outubro.
Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto
Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em 2021 durante uma cerimônia reservada na Itália. Os dois já são pais de Roberto e José.
Nos últimos anos, Fiorella diminuiu significativamente as aparições na televisão e passou a se dedicar mais aos negócios e à família. A atriz atualmente comanda uma marca ligada ao segmento de moda sustentável e costuma manter a rotina pessoal longe dos holofotes.
Mesmo discretos, os registros compartilhados pelo casal costumam gerar grande repercussão entre os seguidores, que acompanham de perto os raros momentos da família publicados nas redes sociais.