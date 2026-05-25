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Após promessa de Carlinhos Maia, Cláudia Sousa realiza cirurgia reparadora e agradece: 'Mudou a minha vida'

A baiana compartilhou relato emocionante após procedimento cirúrgico e agradeceu publicamente a Carlinhos Maia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:31

Cláudia emocionou seguidores ao revelar cirurgia realizada com ajuda de Carlinhos Maia
Cláudia emocionou seguidores ao revelar cirurgia realizada com ajuda de Carlinhos Maia Crédito: Reprodução

A influenciadora Cláudia Sousa emocionou os seguidores ao revelar que finalmente realizou a cirurgia plástica reparadora que tanto sonhava após passar por uma bariátrica. O procedimento aconteceu com ajuda de Carlinhos Maia, que havia prometido custear a operação.

Nas redes sociais, Cláudia compartilhou um relato emocionante agradecendo ao influenciador pelo apoio e afirmou que a atitude dele transformou sua vida. “A minha tão sonhada cirurgia aconteceu, e estou mais do que realizada. Obrigada meu Deus!”, escreveu.

Em seguida, ela fez um agradecimento direto a Carlinhos Maia e destacou o impacto emocional da ajuda recebida. “Você pode não saber, mas mudou a minha vida de uma maneira que não posso explicar”, declarou.

Cláudia Sousa e Seu Dantas

Casal é muito unido por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas foi marceneiro e motorista por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia Sousa por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia já foi trancista por Fernanda Varela/COREIO
Casal faz sucesso na internet por Fernanda Varela/COREIO
Pretinha é o xodó do casal por Fernanda Varela/COREIO
O casal se diverte junto por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia arranca gargalhadas na internet por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia Sousa faz sucesso nas redes sociais por Fernanda Varela/CORREIO
Cláudia perdeu 56 kg após bariátrica por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia estão juntos há 6 anos por Fernanda Varela/CORREIO
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Casal é muito unido por Fernanda Varela/COREIO

As cirurgias reparadoras tinham como objetivo retirar o excesso de pele deixado após a bariátrica realizada anteriormente por Cláudia. Além da questão estética, o procedimento também representa melhora no bem-estar físico e emocional da influenciadora.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e recebeu milhares de mensagens de carinho dos seguidores. Nos comentários, Carlinhos Maia respondeu com emojis de coração e aplausos.

Cláudia também agradeceu ao cirurgião responsável pelo procedimento, Alexandre Dantas, e à médica Manu Souza, destacando o acolhimento recebido durante todo o processo. “Agradeço também a Dra. Manu Souza, que desde o início me acolheu e cuidou dos detalhes. Toda a equipe foi incrível”, escreveu.

O médico Alexandre Dantas comentou a publicação da influenciadora e revelou que a história dela emocionou toda a equipe médica envolvida na cirurgia. “Conhecer a sua história nos tocou profundamente e tornou essa jornada ainda mais especial para toda a nossa equipe”, afirmou.

O cirurgião ainda destacou que a nova fase agora será focada na recuperação e na realização dos sonhos de Cláudia. “Agora é momento de recuperação, cuidado e de viver tudo aquilo que você sonhou viver”, escreveu.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a atitude de Carlinhos Maia e celebraram a conquista da influenciadora, que já vinha compartilhando com os seguidores o desejo de realizar os procedimentos reparadores após a perda de peso.

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