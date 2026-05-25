HISTÓRIA

Antiga profecia indígena é comprovada por descoberta de civilização perdida mais antiga que as Pirâmides do Egito

Expediação arqueológica no Canadá encontrou vestígios de civilização que pode ter feito caminho pouco conhecido para chegar nas Américas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:15

Segundo datações de carbono, essa comunidade pode ter cerca de 14 mil anos de idade Crédito: Heiltsuk (Bella Bella), Native American / Wikimedia Commons

Você sabia que, temporalmente, Cleópatra está mais perto de quando a humanidade chegou à Lua do que da construção das Pirâmides do Egito? Essas construções icônicas foram erguidas há mais de quatro mil anos. Uma descoberta recente conseguiu encontrar uma comunidade ainda mais antiga.

Uma antiga aldeia foi encontrada na costa da Colúmbia Britânica, no Canadá, e ela é milhares de anos mais antiga que as pirâmides do Egito. O sítio fica na Ilha Triquet, território tradicional do povo Heiltsuk, e reúne sinais de ocupação humana que chegam a cerca de 14 mil anos, segundo datações feitas no local.

Essa não é apenas uma descoberta curiosa; ela pode ajudar a entender os meios pelos quais a humanidade sobreviveu e prosperou durante e após a Era do Gelo. Além disso, a descoberta pode confirmar uma antiga história dos povos indígenas do Canadá.

Imagens do estudo 1 de 6

Uma antiga profecia

Essa descoberta serviu como comprovação de uma história que já circulava na tradição oral do povo Heiltsuk há décadas. Segundo esses relatos, havia uma faixa de terra que abrigou seu povo, um oásis em meio à Era do Gelo.

O povo Heiltsuk (também conhecido como Haíɫzaqv) é uma nação indígena da Costa Central da Colúmbia Britânica, no Canadá Crédito: US Embassy Canada / Wikimedia Commons

O que foi encontrado

Arqueólogos identificaram ferramentas de pedra, restos de fogueira e camadas de ocupação humana em um sítio conhecido como EkTb-9, na Ilha Triquet, uma área costeira marcada pelo encontro de ilhas, florestas e recursos marinhos.

A datação por radiocarbono indicou que amostras de carvão associadas a uma antiga fogueira podem ter entre 14.802 e 13.748 anos. Isso coloca o local entre os assentamentos mais antigos conhecidos da costa da América do Norte.

Para comparar, a Grande Pirâmide de Gizé foi erguida há cerca de 4.500 anos. Ou seja, a presença humana em Triquet Island é anterior em muitos milênios a um dos monumentos mais famosos do mundo antigo Crédito: Jerome Bon / Wikimedia Commons

Importância da descoberta

Durante muito tempo, uma das explicações mais conhecidas dizia que os primeiros habitantes das Américas teriam avançado principalmente por corredores de terra abertos após o recuo das geleiras, sobretudo pelo Estreito de Bering.

Porém, as evidências recentes ampliam o escopo das interpretações para outra teoria: a migração marítima. Essa comunidade na Ilha Triquet, segundo o estudo, possuía forte relação com o mar e pode ser uma nova evidência de grupos que chegaram ao continente por embarcações rudimentares.

Essa leitura ganhou força com a hipótese da rota das algas. Segundo essa teoria, os primeiros grupos humanos teriam seguido a costa do Pacífico, onde florestas de algas criavam ambientes ricos em alimento perto do fim do Pleistoceno.