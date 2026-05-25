TRIÂNGULO AMOROSO

Após flagra com Murilo Benício, Cintia Chagas vivia affair discreto com famoso ator da Globo

Cintia Chagas foi fotografada ao lado de Murilo Benício no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:08

Cintia Chagas foi flagrada com Murilo Benício, mas vivia affair recente com outro ator famoso Crédito: Reprodução

Um simples passeio ao teatro foi suficiente para colocar Cintia Chagas e Murilo Benício no centro dos rumores de romance. Os dois foram fotografados juntos na última sexta-feira (22), no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e rapidamente viraram assunto nas redes sociais.

Solteiro desde o fim do relacionamento com a jornalista Cecilia Malan, em outubro do ano passado, Murilo apareceu ao lado da influenciadora mineira durante uma ida ao teatro, levantando suspeitas sobre um possível novo affair.

Mas, segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Cintia Chagas vivia até recentemente um relacionamento discreto com outro nome conhecido da televisão: Eri Johnson.

Mansão de Murilo Benício 1 de 15

De acordo com fontes ouvidas pela publicação, os dois teriam vivido uma recaída amorosa recentemente. O envolvimento, inclusive, não seria novidade. Antes de ganhar fama nacional nas redes sociais, Cintia já teria se relacionado com o ator no passado.

A movimentação chamou ainda mais atenção porque a influenciadora vive uma fase de forte exposição pública. Além do sucesso nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores, ela acaba de estrear na televisão como integrante do programa “Domingo Espetacular”, da Record, comandando o quadro “Calma que eu explico”.

Cintia Chagas ganhou notoriedade inicialmente em Belo Horizonte ao promover aulas de português em formatos pouco convencionais, incluindo eventos em boates e casas noturnas voltados para estudantes do Enem.

Nos últimos anos, porém, sua vida pessoal também passou a ocupar espaço frequente nas manchetes. Em 2024, ela se casou com o deputado estadual Lucas Bove em uma cerimônia luxuosa na Itália, mas o relacionamento terminou apenas três meses depois.

Após a separação, Cintia denunciou o ex-marido por violência doméstica e psicológica, caso que ganhou ampla repercussão nas redes sociais.