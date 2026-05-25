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Alinne Rosa recebe Jau em último show da temporada na Casa da Mãe no Rio Vermelho

Cantora encerra ciclo de apresentações intimistas em Salvador nesta quarta-feira (27) com participação especial de Jau

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:30

Alinne Rosa encerra temporada de shows intimistas no Rio Vermelho ao lado de Jau
Alinne Rosa encerra temporada de shows intimistas no Rio Vermelho ao lado de Jau Crédito: Divulgação

Depois de movimentar as noites de maio no Rio Vermelho, a cantora Alinne Rosa se despede da temporada de shows “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou” nesta quarta-feira (27), em Salvador. A apresentação acontece a partir das 20h, na Casa da Mãe, e terá participação especial do cantor e compositor Jau.

Com proposta mais intimista, o projeto reúne releituras de clássicos da MPB e músicas que marcaram a trajetória da artista. No repertório, Alinne passeia por sucessos de nomes como Rita Lee, Cazuza e Maria Bethânia, além de incluir faixas autorais que fazem parte de sua carreira.

Esse será o terceiro encontro da cantora na Casa da Mãe durante o mês de maio. Na última edição, Alinne dividiu o palco com o grupo Filhos de Jorge. Agora, aposta na conexão musical com Jau para fechar a temporada.

Alinne Rosa

Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
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Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
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Alinne Rosa por Reprodução/Instagram

Os últimos ingressos seguem à venda na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 70.

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