Alinne Rosa recebe Jau em último show da temporada na Casa da Mãe no Rio Vermelho

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:30
Depois de movimentar as noites de maio no Rio Vermelho, a cantora Alinne Rosa se despede da temporada de shows “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou” nesta quarta-feira (27), em Salvador. A apresentação acontece a partir das 20h, na Casa da Mãe, e terá participação especial do cantor e compositor Jau.
Com proposta mais intimista, o projeto reúne releituras de clássicos da MPB e músicas que marcaram a trajetória da artista. No repertório, Alinne passeia por sucessos de nomes como Rita Lee, Cazuza e Maria Bethânia, além de incluir faixas autorais que fazem parte de sua carreira.
Esse será o terceiro encontro da cantora na Casa da Mãe durante o mês de maio. Na última edição, Alinne dividiu o palco com o grupo Filhos de Jorge. Agora, aposta na conexão musical com Jau para fechar a temporada.
Alinne Rosa
Os últimos ingressos seguem à venda na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 70.