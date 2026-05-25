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Longe do futebol, ídolo do São Paulo vira produtor de vinhos na Itália; ele também comanda restaurante e hotel

Ex-jogador da Seleção Brasileira transformou propriedade rural em vinícola com restaurante e hospedagem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:52

Hernanes
Hernanes Crédito: Reprodução

Aposentado dos gramados desde 2022, Hernanes encontrou uma nova paixão longe do futebol. Conhecido como “Profeta” pela torcida do São Paulo Futebol Clube, o ex-meia da Seleção Brasileira hoje se dedica à produção de vinhos em uma área rural da Itália.

O antigo camisa 10 administra a vinícola Ca’ del Profeta, localizada na região de Piemonte, no noroeste italiano. O nome do empreendimento faz referência direta ao apelido que marcou sua trajetória no futebol.

Hernanes virou produtor de vinhos

Hernanes virou produtor de vinhos. Depois do Futebol por Reprodução
Hernanes virou produtor de vinhos por Reprodução
Hernanes virou produtor de vinhos por Reprodução
Hernanes virou produtor de vinhos por Reprodução
Hernanes virou produtor de vinhos por Reprodução
Hernanes virou produtor de vinhos por Reprodução
Hernanes virou produtor de vinhos por Reprodução
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Hernanes virou produtor de vinhos. Depois do Futebol por Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo Globo Rural, a propriedade produz cerca de 12 mil garrafas por ano. Entre os tipos cultivados estão uvas tradicionais da região, como barbera, grignolino e brachetto. Os vinhos são comercializados na Itália, Brasil, México e Estados Unidos, com preços que variam entre R$ 90 e R$ 334.

Além da vinícola, o espaço também reúne restaurante e hospedagem, transformando o local em uma experiência completa para visitantes interessados em turismo rural e gastronomia.

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Antes de entrar no ramo dos vinhos, Hernanes construiu uma carreira de destaque no futebol nacional e internacional. Revelado pelo São Paulo, o ex-jogador também atuou por clubes italianos como S.S. Lazio, Inter Milan e Juventus FC, além de defender a Brazil national football team.

A propriedade administrada pelo ex-atleta pertencia anteriormente a Enzo Forno, descendente de uma tradicional família de vitivinicultores da região de Piemonte. Hoje, Hernanes divide a rotina entre os negócios ligados ao vinho e a vida mais tranquila no interior italiano.

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