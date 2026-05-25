MULTIPLICOU FORTUNA

Longe do futebol, ídolo do São Paulo vira produtor de vinhos na Itália; ele também comanda restaurante e hotel

Ex-jogador da Seleção Brasileira transformou propriedade rural em vinícola com restaurante e hospedagem

Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:52

Hernanes Crédito: Reprodução

Aposentado dos gramados desde 2022, Hernanes encontrou uma nova paixão longe do futebol. Conhecido como “Profeta” pela torcida do São Paulo Futebol Clube, o ex-meia da Seleção Brasileira hoje se dedica à produção de vinhos em uma área rural da Itália.

O antigo camisa 10 administra a vinícola Ca’ del Profeta, localizada na região de Piemonte, no noroeste italiano. O nome do empreendimento faz referência direta ao apelido que marcou sua trajetória no futebol.

Hernanes virou produtor de vinhos 1 de 7

Segundo informações divulgadas pelo Globo Rural, a propriedade produz cerca de 12 mil garrafas por ano. Entre os tipos cultivados estão uvas tradicionais da região, como barbera, grignolino e brachetto. Os vinhos são comercializados na Itália, Brasil, México e Estados Unidos, com preços que variam entre R$ 90 e R$ 334.

Além da vinícola, o espaço também reúne restaurante e hospedagem, transformando o local em uma experiência completa para visitantes interessados em turismo rural e gastronomia.

Antes de entrar no ramo dos vinhos, Hernanes construiu uma carreira de destaque no futebol nacional e internacional. Revelado pelo São Paulo, o ex-jogador também atuou por clubes italianos como S.S. Lazio, Inter Milan e Juventus FC, além de defender a Brazil national football team.