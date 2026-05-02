MILIONÁRIO

Como é a mansão de R$ 6 milhões de Hulk, novo reforço do Fluminense, que tem cinema e até museu

Casa à beira-mar tem cinema, academia e área de lazer completa

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 09:59

Como é a mansão de Hulk Crédito: Reprodução

O atacante Hulk, que deve reforçar o Fluminense na temporada de 2026, terá que se afastar temporariamente de um de seus maiores refúgios: a mansão avaliada em cerca de R$ 6 milhões localizada em João Pessoa, na Paraíba.

Com aproximadamente 3 mil metros quadrados, a propriedade levou três anos para ser construída e chama atenção pelo padrão elevado e pela estrutura completa voltada ao conforto e lazer da família. De frente para o mar, o imóvel combina arquitetura moderna com espaços amplos e integrados.

Mansão de Hulk 1 de 11

Entre os principais destaques está uma sala de cinema particular inspirada em salas profissionais, além de uma academia equipada para treinos de alto rendimento. A residência também conta com elevador, salão de cabeleireiro privativo e ambientes planejados para relaxamento, como áreas com hidromassagem.

Um dos espaços mais simbólicos da casa é o cômodo dedicado à trajetória do jogador. No local, Hulk reúne camisas oficiais e troféus conquistados ao longo da carreira, transformando o ambiente em uma espécie de museu pessoal.

Na área externa, a mansão inclui piscina de grandes proporções e espaços de convivência voltados para momentos em família. O imóvel reflete o estilo de vida do atleta, que equilibra rotina profissional intensa com períodos de descanso ao lado dos familiares.