Como é a mansão de R$ 6 milhões de Hulk, novo reforço do Fluminense, que tem cinema e até museu

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de maio de 2026 às 09:59
O atacante Hulk, que deve reforçar o Fluminense na temporada de 2026, terá que se afastar temporariamente de um de seus maiores refúgios: a mansão avaliada em cerca de R$ 6 milhões localizada em João Pessoa, na Paraíba.
Com aproximadamente 3 mil metros quadrados, a propriedade levou três anos para ser construída e chama atenção pelo padrão elevado e pela estrutura completa voltada ao conforto e lazer da família. De frente para o mar, o imóvel combina arquitetura moderna com espaços amplos e integrados.
Mansão de Hulk
Entre os principais destaques está uma sala de cinema particular inspirada em salas profissionais, além de uma academia equipada para treinos de alto rendimento. A residência também conta com elevador, salão de cabeleireiro privativo e ambientes planejados para relaxamento, como áreas com hidromassagem.
Um dos espaços mais simbólicos da casa é o cômodo dedicado à trajetória do jogador. No local, Hulk reúne camisas oficiais e troféus conquistados ao longo da carreira, transformando o ambiente em uma espécie de museu pessoal.
Na área externa, a mansão inclui piscina de grandes proporções e espaços de convivência voltados para momentos em família. O imóvel reflete o estilo de vida do atleta, que equilibra rotina profissional intensa com períodos de descanso ao lado dos familiares.
A mudança de clube deve levar o jogador ao Rio de Janeiro nos próximos meses, mas a casa na Paraíba segue como base e refúgio fora da temporada.