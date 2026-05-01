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Como é e quanto custa viver no apartamento de Luciana Gimenez em NY, com decoração inusitada e vista luxuosa

Imóvel da apresentadora difere de outro endereço milionário ligado à família nos EUA

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:00

Apartamento de Luciana Gimenez Crédito: Reprodução

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao mostrar detalhes do apartamento onde se hospeda em Nova York. Diferente do antigo imóvel de alto padrão que tinha em São Paulo, o espaço nos Estados Unidos chama atenção pela simplicidade e praticidade.

O apartamento é compacto, funcional e voltado para o dia a dia. A própria apresentadora revelou que realiza tarefas básicas no local, como a limpeza, e optou por um ambiente confortável, sem preocupação com luxo ou formalidades.

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Entre os detalhes que mais chamaram atenção está o quarto, com uma cama cercada por 12 travesseiros, criando um espaço pensado para descanso. O imóvel também funciona como refúgio para momentos em família, quando recebe os filhos.

Na decoração, um dos pontos mais marcantes são moldes de gesso feitos durante a gravidez, expostos na parede da sala. As peças têm valor afetivo e representam uma fase importante da vida da apresentadora.

Mesmo com o frio, o apartamento conta com um terraço, que ela utiliza com frequência, adaptando-se às temperaturas mais baixas da cidade.

Apesar da simplicidade do imóvel mostrado, outro endereço ligado à família chama atenção pelo valor. Um apartamento em Nova York pertencente ao filho Lucas Jagger, fruto da relação com Mick Jagger, segue um padrão completamente diferente.

Localizado em uma área nobre com vista para Manhattan, o imóvel se encaixa no mercado de altíssimo luxo da cidade, onde propriedades podem variar entre US$ 10 milhões e mais de US$ 250 milhões, o equivalente a cerca de R$ 50 milhões a R$ 1,2 bilhão.

O valor elevado está diretamente ligado à localização privilegiada, com regiões como Central Park e a chamada Billionaires’ Row entre as mais valorizadas do mundo. Além disso, fatores como vista panorâmica, andar alto e estrutura do prédio influenciam no preço final.