HUMILHANTE...

Se você guardasse R$ 50 mil por dia desde o nascimento de Jesus, não chegaria a 1% da fortuna do homem mais rico do mundo

Comparação impressiona ao mostrar a distância entre economias tradicionais e bilionários da tecnologia

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:00

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Guardar dinheiro todos os dias é uma estratégia comum para quem quer construir patrimônio ao longo do tempo. Mas, diante das maiores fortunas do mundo atual, até os cálculos mais extremos parecem pequenos.

Um exemplo chama atenção: mesmo poupando R$ 50 mil por dia desde o nascimento de Jesus Cristo, o valor acumulado ainda seria muito distante da riqueza do empresário Elon Musk.

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Fazendo uma conta simples, seriam cerca de 2 mil anos de economia diária, o que equivale a aproximadamente 730 mil dias. No total, isso resultaria em cerca de R$ 36,5 bilhões. Apesar de ser um valor altíssimo, ele representa menos de 1% da fortuna atual do bilionário.

De acordo com estimativas da Forbes, o patrimônio de Musk ultrapassou US$ 800 bilhões em fevereiro de 2026, o equivalente a mais de R$ 4 trilhões na cotação atual. Trata-se de uma das maiores fortunas já registradas na história recente.

Boa parte desse crescimento está ligada às empresas que ele lidera. A SpaceX realizou uma operação envolvendo a startup de inteligência artificial xAI, formando um conglomerado avaliado em cerca de US$ 1 trilhão. Musk detém uma participação significativa nesse negócio.

Além disso, ele também mantém uma fatia relevante da Tesla, que segue entre as companhias mais valiosas do mundo, além de possuir opções de ações que podem ampliar ainda mais sua fortuna nos próximos anos.

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