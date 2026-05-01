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Se você guardasse R$ 50 mil por dia desde o nascimento de Jesus, não chegaria a 1% da fortuna do homem mais rico do mundo

Comparação impressiona ao mostrar a distância entre economias tradicionais e bilionários da tecnologia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:00

A legislação de 2026 impõe limites severos à penhora de bens. Valores em dinheiro ou depositados em poupança até 40 salários mínimos constituem uma reserva de sobrevivência impenhorável, garantindo o sustento básico do poupador e sua família, mesmo diante de execuções judiciais de dívidas.
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário Crédito: Freepik

Guardar dinheiro todos os dias é uma estratégia comum para quem quer construir patrimônio ao longo do tempo. Mas, diante das maiores fortunas do mundo atual, até os cálculos mais extremos parecem pequenos.

Um exemplo chama atenção: mesmo poupando R$ 50 mil por dia desde o nascimento de Jesus Cristo, o valor acumulado ainda seria muito distante da riqueza do empresário Elon Musk.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk

Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução
Criou um videogame aos 12 anos: Desenvolveu e vendeu o jogo Blastar por US$ 500 por Reprodução
Abandonou Stanford após 2 dias: Ingressou na universidade em 1995, mas deixou o curso para fundar a Zip2 por Reprodução
Participou de filmes e séries: Fez participações especiais em "Homem de Ferro 2", "The Big Bang Theory", "Os Simpsons" e "Rick and Morty" por Reprodução
Não fundou a Tesla: Entrou na empresa como investidor e presidente do conselho, após a fundação por Martin Eberhard e Marc Tarpenning por Shutterstock
Tem 10 filhos vivos: Cinco com Justine Wilson, três com Grimes e dois com Shivon Zilis por Shutterstock
Dormia no chão no início da carreira: Durante os primeiros anos em que fundou empresas, ele chegou a dormir no chão do escritório por Shutterstock
Gosta de ficção científica: Livros como "Fundação" de Isaac Asimov e "O Guia do Mochileiro das Galáxias" influenciaram sua visão de futuro por Shutterstock
Ofereceu seu esperma para amigos: Para ajudar a aumentar a população mundial, ele teria oferecido seu esperma a amigos, segundo fontes próximas por Shutterstock
Mudanças de humor intensas: Ele alterna entre "modo engenheiro", "modo demônio" e "modo bobão", conforme relatos de pessoas próximas por Shutterstock
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Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução

Fazendo uma conta simples, seriam cerca de 2 mil anos de economia diária, o que equivale a aproximadamente 730 mil dias. No total, isso resultaria em cerca de R$ 36,5 bilhões. Apesar de ser um valor altíssimo, ele representa menos de 1% da fortuna atual do bilionário.

De acordo com estimativas da Forbes, o patrimônio de Musk ultrapassou US$ 800 bilhões em fevereiro de 2026, o equivalente a mais de R$ 4 trilhões na cotação atual. Trata-se de uma das maiores fortunas já registradas na história recente.

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Boa parte desse crescimento está ligada às empresas que ele lidera. A SpaceX realizou uma operação envolvendo a startup de inteligência artificial xAI, formando um conglomerado avaliado em cerca de US$ 1 trilhão. Musk detém uma participação significativa nesse negócio.

Além disso, ele também mantém uma fatia relevante da Tesla, que segue entre as companhias mais valiosas do mundo, além de possuir opções de ações que podem ampliar ainda mais sua fortuna nos próximos anos.

Casa de Elon Musk

Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Robert Downey Jr e Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Elon Musk na infância por Reprodução
Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk posa com a companheira, Shivon Zilis, e dois dos seus filhos por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Vivian Jenna Wilson e pai ElonMusk por Reprodução / Redes Sociais
Elon Musk por Reprodução
Alice Weidel e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e sua filha Vivian Jenna Wilson por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e Alexandre de Moraes por Shutterstock
Elon Musk X por Divulgação X
Donald Trump e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk não comprou o Grupo Globo por Projeto Comprova
Elon Musk carrega pia em sede do X, antigo Twitter por Reprodução/Redes Sociais
Elon Musk, fundador da SpaceX por Reprodução/Redes Sociais
Elon Musk acompanhou lançamento por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Empresário bilionário e fundado do SpaceX Elon Musk usa a ilustração do seu novo foguete durante palestra no 68º Congresso Internacional de Astronáutica em Adelaide na Austrália. por Peter Parks/AFP
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Casa de Elon Musk por Reprodução

A comparação ajuda a dimensionar como grandes patrimônios atuais são impulsionados principalmente por participação em empresas de tecnologia, inovação e valorização de mercado, muito além da lógica tradicional de economizar dinheiro ao longo do tempo.

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