GENTILEZA

Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Frases prontas para chefes, colegas e clientes

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:44

Crédito: Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock

O Dia do Trabalhador, celebrado neste 1º de maio, também é um momento de reconhecer relações, não só resultados. Abaixo, 100 mensagens com um tom mais próximo, gentil e verdadeiro para você copiar e enviar.

Mensagens para chefes

1. Feliz Dia do Trabalhador, obrigado por conduzir tudo com respeito e atenção às pessoas

2. Trabalhar com alguém que escuta e orienta faz toda diferença, obrigado por isso

3. Que seu dia seja tão positivo quanto o ambiente que você ajuda a construir

4. Sua forma de liderar torna o trabalho mais leve, obrigado por isso

5. Feliz Dia do Trabalhador, com reconhecimento pelo cuidado com a equipe

6. É bom trabalhar com alguém que valoriza as pessoas de verdade

7. Obrigado por apoiar, orientar e também compreender nos momentos difíceis

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8. Que você receba o reconhecimento que planta todos os dias

9. Liderar com humanidade não é fácil, e você faz isso muito bem

10. Feliz Dia do Trabalhador, com respeito e gratidão pelo seu jeito de liderar

11. Obrigado por confiar no nosso trabalho e incentivar nosso crescimento

12. Sua postura faz a gente querer fazer melhor todos os dias

13. Trabalhar em um ambiente respeitoso começa pela liderança, obrigado por isso

14. Feliz Dia do Trabalhador, que nunca falte reconhecimento pra você

15. Sua dedicação aparece nos detalhes do dia a dia

16. Obrigado por tratar cada pessoa com atenção e respeito

17. Sua liderança faz diferença de verdade

18. Feliz Dia do Trabalhador, com carinho pelo seu trabalho

19. Trabalhar com alguém que inspira é um privilégio

20. Que seu esforço seja sempre valorizado

21. Obrigado por ser firme quando precisa e humano sempre

22. Seu jeito de liderar cria um ambiente melhor para todos

23. Feliz Dia do Trabalhador, com admiração pelo seu cuidado com a equipe

24. A forma como você conduz tudo impacta diretamente o nosso dia

25. Obrigado por reconhecer e incentivar cada um

26. Sua liderança traz segurança e confiança

27. Feliz Dia do Trabalhador, com gratidão por tudo que você constrói

28. É bom trabalhar com alguém que faz diferença de verdade

29. Seu trabalho vai muito além dos resultados

30. Obrigado por fazer o ambiente ser mais leve e respeitoso

31. Feliz Dia do Trabalhador, com reconhecimento sincero

32. Sua dedicação reflete em toda a equipe

33. Trabalhar sob uma liderança humana muda tudo

34. Obrigado por estar presente e atento no dia a dia

35. Feliz Dia do Trabalhador, que você siga inspirando pessoas

Mensagens para colegas

36. Feliz Dia do Trabalhador, é muito bom dividir a rotina com você

37. Trabalhar com você deixa tudo mais leve e mais fácil

38. Obrigado pela parceria de todos os dias

39. Que nunca falte reconhecimento pra quem se dedica como você

40. Feliz Dia do Trabalhador, você faz diferença na equipe

41. É bom saber que posso contar com você no dia a dia

42. Nossa parceria faz o trabalho render melhor

43. Obrigado por tornar os dias mais leves

44. Feliz Dia do Trabalhador, com carinho pela nossa parceria

45. Trabalhar com gente boa faz tudo mudar

46. Que seu esforço seja visto e valorizado

47. Você é uma peça importante no que a gente constrói juntos

48. Obrigado pela troca, apoio e companheirismo

49. Feliz Dia do Trabalhador, seguimos juntos

50. Trabalhar com você torna tudo mais tranquilo

51. Que nunca falte reconhecimento pra quem faz acontecer

52. Nossa rotina fica melhor com você por perto

53. Obrigado por sempre somar

54. Feliz Dia do Trabalhador, com respeito e amizade

55. Trabalhar em equipe é muito melhor com pessoas como você

56. Que seu trabalho te traga orgulho

57. Você faz diferença de verdade

58. Obrigado pela parceria constante

59. Feliz Dia do Trabalhador, com admiração pelo seu esforço

60. Trabalhar com você é leve e produtivo

61. Que venham muitas conquistas pra você

62. Sua dedicação inspira quem está ao redor

63. Obrigado por estar junto nos desafios

64. Feliz Dia do Trabalhador, seguimos lado a lado

65. Trabalhar com gente comprometida faz tudo valer a pena

66. Você contribui muito mais do que imagina

67. Que seu esforço seja reconhecido sempre

68. Obrigado por fazer parte dessa caminhada

69. Feliz Dia do Trabalhador, com carinho pelo seu trabalho

70. Que nunca falte motivação e reconhecimento

Mensagens para clientes

71. Feliz Dia do Trabalhador, é uma alegria poder trabalhar com você

72. Sua confiança no nosso trabalho significa muito pra gente

73. Obrigado por caminhar junto com a gente

74. Feliz Dia do Trabalhador, que não faltem conquistas pra você

75. Trabalhar com você é sempre uma experiência positiva

76. A sua parceria faz toda diferença no nosso dia a dia

77. Obrigado pela confiança e respeito

78. Feliz Dia do Trabalhador, seguimos juntos

79. É muito bom ter você como cliente

80. Sua parceria fortalece nosso trabalho

81. Obrigado por acreditar no que fazemos

82. Feliz Dia do Trabalhador, com gratidão pela confiança

83. Trabalhar com você é motivo de orgulho

84. Que sua trajetória seja cheia de sucesso

85. Sua confiança nos motiva a melhorar sempre

86. Feliz Dia do Trabalhador, com respeito e admiração

87. Obrigado por fazer parte da nossa história

88. Trabalhar com você é sempre uma troca positiva

89. Feliz Dia do Trabalhador, seguimos juntos nessa caminhada

90. Sua parceria é essencial para nós

91. Obrigado por confiar no nosso trabalho todos os dias

92. É uma satisfação enorme atender você

93. Feliz Dia do Trabalhador, com reconhecimento pela parceria

94. Que venham muitos projetos e conquistas

95. Sua confiança faz tudo valer a pena

96. Obrigado por estar com a gente

97. Feliz Dia do Trabalhador, com carinho e gratidão

98. Trabalhar com você é sempre um prazer

99. Que nossa parceria siga crescendo