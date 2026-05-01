NOVOS RUMOS

Adeus, 'Tia Milena': ex-BBB abandona profissão de recreadora infantil e decide trabalhar na TV

Vice-campeã do BBB 26 revela novos planos e diz que recebeu propostas, inclusive da Globo

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:28

Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-BBB Milena Moreira decidiu mudar os rumos da carreira após o fim do BBB 26. Conhecida antes do programa por atuar com recreação infantil, ela deixou a área para investir em oportunidades na televisão e no meio artístico.

Vice-campeã da edição, Milena afirmou que recebeu diversas propostas de trabalho desde que deixou o confinamento, incluindo convites ligados à TV Globo. Apesar disso, disse que ainda não pode revelar detalhes sobre os projetos.

Milena (BBB 26) 1 de 10

“Sim, pretendo muito investir na carreira artística. Eu já sei que eu tenho um jeito com crianças, e sou muito talentosa nessa área, então tem que ir para frente, mas eu devo explorar outras áreas”, contou em entrevista.

A ex-sister também explicou que ainda não retornou para Minas Gerais após o reality por conta da agenda cheia. Entre compromissos, ela tem participado de programas de TV e gravado campanhas publicitárias.

“No momento, não voltei para Minas ainda por conta dos muitos trabalhos que estou tendo, tenho que aproveitar a visibilidade e oportunidades que eu tô tendo agora. Voltarei em breve para Minas e como eu já disse: gente, eu sou do mundo! Pertenço a todos os estados do país”, afirmou.

Milena também comentou sobre a relação com o público após o programa e destacou o carinho que tem recebido nas ruas e nas redes sociais. “Tá sendo incrível lidar com pessoas, com público, eu sempre gostei disso. Essa diversidade de estar com uma pessoa, com outra, em vários lugares diferentes, então eu acho que eu tirei de letra. O pessoal tem muito cuidado comigo e muito carinho, eu não escolheria outra vida!”, disse.