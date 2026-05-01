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Veja os famosos confirmados no camarote VIP de Shakira em Copacabana

Megashow gratuito terá espaços exclusivos das marcas patrocinadoras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:34

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai tremer com Shakira amanhã (2), e a lista de convidados para a área VIP está tão badalada quanto o próprio setlist da colombiana. 

Para quem não vai enfrentar o 'fervo' das areias da praia, as marcas patrocinadoras montaram estruturas luxuosas para receber alguns nomes famosos. Entre os confirmados, temos os atores Humberto Carrão e Leticia Spiller.

Famosos confirmados no VIP de Shakira em Copacabana

Letícia Spiller por Reprodução
Humberto Carrão está na Bahia por Alô Alô Bahia
Valentira Bandeira por YouTube
Liniker está indicada ao Grammy Latino 2025 nas categorias 'Álbum do ano', 'Canção do ano' e 'Gravação do ano por Divulgação/Larissa Kreili
Pabllo Vittar por Reprodução
Any Gabrielly por Reprodução/Instagram
Wanessa Wolf por Reprodução/Instagram
1 de 7
Letícia Spiller por Reprodução

A lista VIP reflete a diversidade do público de Shakira, estão na lista também nomes como Liniker, Pabllo Vittar, Any Gabrielly, além da apresentadora e humorista Valentina Bandeira.

Fechando o time celebridades, a influenciadora Wanessa Wolf também é presença confirmada.

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  • Onde assistir?

Se você não é um dos vips e nem pretende encarar a multidão em Copacabana, não se preocupe, a TV Globo fará a transmissão completa.

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