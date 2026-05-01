Veja os famosos confirmados no camarote VIP de Shakira em Copacabana

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:34
A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai tremer com Shakira amanhã (2), e a lista de convidados para a área VIP está tão badalada quanto o próprio setlist da colombiana.
Para quem não vai enfrentar o 'fervo' das areias da praia, as marcas patrocinadoras montaram estruturas luxuosas para receber alguns nomes famosos. Entre os confirmados, temos os atores Humberto Carrão e Leticia Spiller.
Famosos confirmados no VIP de Shakira em Copacabana
A lista VIP reflete a diversidade do público de Shakira, estão na lista também nomes como Liniker, Pabllo Vittar, Any Gabrielly, além da apresentadora e humorista Valentina Bandeira.
Fechando o time celebridades, a influenciadora Wanessa Wolf também é presença confirmada.
Se você não é um dos vips e nem pretende encarar a multidão em Copacabana, não se preocupe, a TV Globo fará a transmissão completa.