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Veja os famosos confirmados no camarote VIP de Shakira em Copacabana

Megashow gratuito terá espaços exclusivos das marcas patrocinadoras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:34

Shakira Crédito: Divulgação

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai tremer com Shakira amanhã (2), e a lista de convidados para a área VIP está tão badalada quanto o próprio setlist da colombiana.

Para quem não vai enfrentar o 'fervo' das areias da praia, as marcas patrocinadoras montaram estruturas luxuosas para receber alguns nomes famosos. Entre os confirmados, temos os atores Humberto Carrão e Leticia Spiller.

Famosos confirmados no VIP de Shakira em Copacabana 1 de 7

A lista VIP reflete a diversidade do público de Shakira, estão na lista também nomes como Liniker, Pabllo Vittar, Any Gabrielly, além da apresentadora e humorista Valentina Bandeira.

Fechando o time celebridades, a influenciadora Wanessa Wolf também é presença confirmada.

Onde assistir?