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Embaixada dos EUA emite alerta de segurança para show da Shakira no Brasil

Orientação inclui planejamento prévio para evento que deve reunir milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:14

Shakira em show da
Shakira Crédito: Shakira/Instagram

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um alerta de segurança voltado a cidadãos americanos que planejam assistir ao show da cantora Shakira, programado para este sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No comunicado, o Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio ressalta que eventos com grande concentração de público podem se tornar imprevisíveis. A apresentação, que integra o evento “Todo Mundo no Rio”, tem expectativa de atrair mais de 2 milhões de pessoas e deve transformar a orla em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo.

Suíte de Shakira no Copacabana Palace

Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
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Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução

Entre as orientações, o consulado recomenda que os participantes evitem expor itens de valor, como celulares, joias e passaportes, além de manter vigilância constante sobre alimentos e bebidas. A atenção ao entorno também é destacada, com a sugestão de que o público identifique previamente rotas de saída da região.

O órgão aconselha ainda a elaboração de um “plano de contingência” para situações de emergência ou eventual separação entre amigos e familiares durante o evento. Outra recomendação é organizar o deslocamento com antecedência e optar por serviços considerados confiáveis.

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O comunicado também sugere que visitantes tenham em mãos o endereço de onde estão hospedados e compartilhem a informação com um contato de confiança. Além disso, o governo americano orienta seus cidadãos a se registrarem em sistemas de alerta, a fim de receber atualizações de segurança enquanto estiverem no Brasil.

Com estrutura reforçada e um esquema especial de segurança e mobilidade preparado pelas autoridades locais, o evento deve mobilizar grande operação pública na região de Copacabana ao longo do fim de semana.

Tags:

Shakira

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