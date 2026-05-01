'CAUTELA'

Embaixada dos EUA emite alerta de segurança para show da Shakira no Brasil

Orientação inclui planejamento prévio para evento que deve reunir milhões

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:14

Shakira Crédito: Shakira/Instagram

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um alerta de segurança voltado a cidadãos americanos que planejam assistir ao show da cantora Shakira, programado para este sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No comunicado, o Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio ressalta que eventos com grande concentração de público podem se tornar imprevisíveis. A apresentação, que integra o evento “Todo Mundo no Rio”, tem expectativa de atrair mais de 2 milhões de pessoas e deve transformar a orla em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo.

Suíte de Shakira no Copacabana Palace 1 de 6

Entre as orientações, o consulado recomenda que os participantes evitem expor itens de valor, como celulares, joias e passaportes, além de manter vigilância constante sobre alimentos e bebidas. A atenção ao entorno também é destacada, com a sugestão de que o público identifique previamente rotas de saída da região.

O órgão aconselha ainda a elaboração de um “plano de contingência” para situações de emergência ou eventual separação entre amigos e familiares durante o evento. Outra recomendação é organizar o deslocamento com antecedência e optar por serviços considerados confiáveis.

O comunicado também sugere que visitantes tenham em mãos o endereço de onde estão hospedados e compartilhem a informação com um contato de confiança. Além disso, o governo americano orienta seus cidadãos a se registrarem em sistemas de alerta, a fim de receber atualizações de segurança enquanto estiverem no Brasil.