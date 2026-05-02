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Baiana 'Débora do Batom' pede ao STF redução da pena com base no PL da Dosimetria

Condenada a 14 anos de prisão, cabeleireira acionou o Supremo alegando que nova lei pode retroagir para beneficiar réus

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 2 de maio de 2026 às 18:53

Débora do Batom
Débora do Batom Crédito: Reproduçaõ

A defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, baiana e conhecida como “Débora do Batom”, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) na sexta-feira, 1.º, com um pedido de redução de pena com base no chamado PL da Dosimetria, aprovado recentemente no Congresso Nacional.

Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando pichou a estátua da Justiça, em frente ao STF, com a frase “Perdeu, mané”, usando batom.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

O pedido apresentado pela defesa sustenta que o projeto de lei, que prevê a possibilidade de redução de penas para crimes ligados a ataques contra a democracia, deve ser aplicado ao caso. A proposta chegou a ser aprovada pelo Congresso, foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o veto acabou derrubado pelos parlamentares na quinta-feira, 30.

Débora foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ela está em prisão domiciliar desde março de 2025.

Os advogados argumentam ao STF que a legislação penal mais benéfica deve retroagir para favorecer o réu, princípio previsto no ordenamento jurídico.

Apesar disso, o texto ainda não está em vigor, já que depende de promulgação presidencial. Após essa etapa, partidos políticos ou a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda podem questionar sua constitucionalidade no Supremo.

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Quando passar a valer, a eventual redução de pena não será automática: condenados pelos atos de 8 de janeiro poderão solicitar reavaliação das sentenças ao STF, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, citado no contexto das investigações.

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