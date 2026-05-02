Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o juiz, ex-vendedor de pipoca, demitido por humilhar colegas

Decisão foi tomada após a conclusão de um processo administrativo disciplinar

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de maio de 2026 às 18:44

Robson José dos Santos
Robson José dos Santos Crédito: Reprodução

A história de Robson José dos Santos (foto em destaque) já foi contada como exemplo de superação. Nascido na periferia do Recife, ele começou a trabalhar ainda criança, vendendo pipoca e picolé nas ruas para ajudar a sustentar a família. Estudava à noite, foi gari, enfrentou dificuldades financeiras e chegou a relatar episódios de fome durante a juventude. 

Anos depois, após mais de 70 concursos públicos e uma longa sequência de reprovações, conseguiu o que parecia improvável, ele foi aprovado para a magistratura em Rondônia. A trajetória, marcada por persistência, transformou o pernambucano em símbolo de ascensão social por meio do serviço público.

Mas a mesma história que inspirava acabou tendo um desfecho oposto. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) decidiu não vitaliciar o magistrado e determinou sua demissão, encerrando de forma definitiva sua carreira como juiz.

Juiz não foi aprovado no estágio probatório

Robson José dos Santos por Reprodução
Robson José dos Santos por Reprodução
Robson José dos Santos por Reprodução
Robson José dos Santos por Reprodução
Decisão saiu no Diário da Justiça por Reprodução
Decisão saiu no Diário da Justiça por Reprodução
1 de 6
Robson José dos Santos por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Baiana 'Débora do Batom' pede ao STF redução da pena com base no PL da Dosimetria

Baiana 'Débora do Batom' pede ao STF redução da pena com base no PL da Dosimetria
Imagem - Resultado da +Milionária 351, deste sábado (2)

Resultado da +Milionária 351, deste sábado (2)
Imagem - Padrasto acusado de matar menino de 8 anos é morto a tiros dentro de ambulância

Padrasto acusado de matar menino de 8 anos é morto a tiros dentro de ambulância