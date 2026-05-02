COMPORTAMENTO 'INCOMPATÍVEL'

Quem é o juiz, ex-vendedor de pipoca, demitido por humilhar colegas

Decisão foi tomada após a conclusão de um processo administrativo disciplinar

Metrópoles

Publicado em 2 de maio de 2026 às 18:44

Robson José dos Santos Crédito: Reprodução

A história de Robson José dos Santos (foto em destaque) já foi contada como exemplo de superação. Nascido na periferia do Recife, ele começou a trabalhar ainda criança, vendendo pipoca e picolé nas ruas para ajudar a sustentar a família. Estudava à noite, foi gari, enfrentou dificuldades financeiras e chegou a relatar episódios de fome durante a juventude.

Anos depois, após mais de 70 concursos públicos e uma longa sequência de reprovações, conseguiu o que parecia improvável, ele foi aprovado para a magistratura em Rondônia. A trajetória, marcada por persistência, transformou o pernambucano em símbolo de ascensão social por meio do serviço público.

Mas a mesma história que inspirava acabou tendo um desfecho oposto. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) decidiu não vitaliciar o magistrado e determinou sua demissão, encerrando de forma definitiva sua carreira como juiz.