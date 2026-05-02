DECISÃO

Ex-vendedor de pipoca que se tornou juiz após 70 concursos é demitido acusado de humilhar colegas

Ele estava em fase de estágio probatório

Metrópoles

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:21

Robson José dos Santos Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) decidiu não vitaliciar o magistrado Robson José dos Santos (foto em destaque) e determinou sua demissão, encerrando de forma definitiva sua carreira como juiz. A decisão foi tomada em fevereiro após a conclusão de um processo administrativo disciplinar que apontou uma sequência de comportamentos considerados incompatíveis com o exercício da função.

O estágio probatório, período em que o juiz ainda não possui estabilidade, serve justamente para avaliar não apenas a capacidade técnica, mas também a conduta ética e comportamental. No caso de Robson, o tribunal entendeu que os elementos reunidos ao longo da apuração indicavam inaptidão para o cargo.

Juiz não foi aprovado no estágio probatório 1 de 6