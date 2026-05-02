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Ex-vendedor de pipoca que se tornou juiz após 70 concursos é demitido acusado de humilhar colegas

Ele estava em fase de estágio probatório

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:21

Robson José dos Santos
Robson José dos Santos Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) decidiu não vitaliciar o magistrado Robson José dos Santos (foto em destaque) e determinou sua demissão, encerrando de forma definitiva sua carreira como juiz. A decisão foi tomada em fevereiro após a conclusão de um processo administrativo disciplinar que apontou uma sequência de comportamentos considerados incompatíveis com o exercício da função.

O estágio probatório, período em que o juiz ainda não possui estabilidade, serve justamente para avaliar não apenas a capacidade técnica, mas também a conduta ética e comportamental. No caso de Robson, o tribunal entendeu que os elementos reunidos ao longo da apuração indicavam inaptidão para o cargo.

Juiz não foi aprovado no estágio probatório

Robson José dos Santos por Reprodução
Robson José dos Santos por Reprodução
Robson José dos Santos por Reprodução
Robson José dos Santos por Reprodução
Decisão saiu no Diário da Justiça por Reprodução
Decisão saiu no Diário da Justiça por Reprodução
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Robson José dos Santos por Reprodução

A trajetória de Robson José parecia improvável, e, por isso mesmo, inspiradora. Nascido na periferia do Recife, ele começou a trabalhar ainda criança, vendendo pipoca e picolé nas ruas para ajudar no sustento da família. Estudava à noite, enfrentou privações e chegou a relatar, em entrevistas, episódios de fome durante a juventude.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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