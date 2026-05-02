CRIME

Amigos há 20 anos, PMs morrem após trocarem tiros durante briga em encontro de casais

Um morreu no local e o outro após 20 dias internado; caso começou após encontro entre casais

Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:36

Knaipp e Mazeppa eram amigos há 20 anos Crédito: Reprodução

Uma discussão entre dois policiais militares terminou em tragédia no Paraná, após uma troca de tiros que deixou ambos mortos. O caso aconteceu no dia 12 de abril, mas ganhou novo desfecho neste sábado (2), quando o sargento Rogério Knaipp não resistiu após passar 20 dias internado em estado grave em um hospital de Curitiba. As informações são do g1.

O cabo Antonio Carlos Mazeppa morreu ainda no local, em frente à própria residência. Já Knaipp foi socorrido com vida e levado a um hospital, onde permaneceu internado até não resistir aos ferimentos. De acordo com informações repassadas pela família e por equipes de socorro, os dois policiais eram amigos há mais de duas décadas.

Knaipp e Mazeppa eram amigos há 20 anos 1 de 4

Os dois se encontraram horas antes do crime em um bar. Depois, seguiram juntos para a casa de Mazeppa, acompanhados das esposas. A situação teria começado a sair do controle dentro do imóvel. Segundo relato da esposa de Knaipp ao Corpo de Bombeiros, a companheira de Mazeppa a chamou para uma conversa reservada no quarto.

Lá, ela desabafou sobre problemas no relacionamento e comportamentos agressivos do marido. Ainda conforme os bombeiros, Mazeppa entrou no cômodo armado e questionou o teor da conversa. Diante da tensão, Knaipp tentou intervir para conter o colega, mas os ânimos se exaltaram e a discussão evoluiu.

Os dois deixaram a casa e foram para a frente do imóvel, onde aconteceu a troca de tiros. Mazeppa foi atingido e morreu no local. Knaipp também foi baleado e socorrido em estado grave. Durante o confronto, a esposa de um dos policiais acabou ferida, mas não corre risco de morte.

Em nota, a Polícia Militar informou que lamenta o ocorrido e destacou que as circunstâncias do caso serão apuradas. A corporação também afirmou que será instaurado um procedimento administrativo para esclarecer os fatos.