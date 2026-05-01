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Cirurgia no ombro de Bolsonaro ocorreu sem intercorrências, diz equipe

Ex-presidente está em observação na unidade de terapia intensiva

  • L
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:17

Na Papudinha, Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos em 39 dias.
Bolsonaro foi internado em hospital em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Após passar por uma cirurgia no ombro, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em observação na unidade de terapia intensiva. Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (1º), no hospital DF Star, em Brasília, para realizar o procedimento. 

No boletim médico divulgado por volta das 14h, a equipe médica informou que Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. A operação ocorreu sem intercorrências.

“No momento, encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica" diz o boletim.

A equipe médica que acompanha o ex-presidente é formada pelo ortopedista Alexandre Firmino Paniago - cirurgião de ombro; Claudio Birolini - cirurgião geral; Leandro Echenique e Brasil Caiado - cardiologistas e Allisson B. Barcelos Borges - diretor geral do hospital.

A autorização da cirurgia foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma manifestação favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Os exames e o relatório fisioterapêutico anexados ao processo indicavam a necessidade da cirurgia para reparação de lesões na região do ombro.

Por decisão do ministro, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária, após deixar o mesmo hospital privado da capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal contra envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

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