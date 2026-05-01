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Moraes manda defesa de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça explicar falhas na tornozeleira

Cabeleireira condenada por atos do 8 de Janeiro cumpre prisão domiciliar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:16

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

A defesa da baiana Débora Rodrigues tem até esta sexta-feira (1º) para justificar as falhas registradas no monitoramento eletrônico da condenada por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. A cabeleireira ficou famosa nacionalmente após pichar “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, em Brasília.

O prazo de 48 horas para manifestação dos advogados foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (29)

Segundo as informações do sistema de monitoramento, a tornozeleira eletrônica de Débora teria registrado períodos de desligamento entre os dias 20 e 26 de abril. A falta de emissão de sinal motivou a notificação oficial expedida pelo gabinete do ministro, de acordo com o site Poder360. 

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

Condenada a 14 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, Débora é natural de Irecê, no centro norte baiano. Ela é mãe de dois filhos e era moradora de Paulínia, a 117 quilômetros de São Paulo. Durante o processo, a mulher contou que pagou R$ 50 em passagens de ônibus para Brasília. 

Ela alega que não entrou em nenhum dos prédios no dia 8 de janeiro, disse que ficou somente na praça dos Três Poderes. Débora afirmou que saiu do local assim que os policiais chegaram.

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Ela é uma das pessoas que, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, podem ser beneficiadas com o PL da Dosimetria. Na quinta-feira (30), o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula (PT) ao projeto que reduz as penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. O texto ainda precisa ser promulgado. 

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