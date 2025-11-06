8 DE JANEIRO

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça deixa prisão domiciliar sem autorização

Relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica foi enviado a Alexandre de Moraes

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Reprodução

A baiana Débora Rodrigues, que foi condenada após pichar de batom a frase 'Perdeu, mané' na estátua da Justiça nos atos de janeiro de 2023, deixou a prisão domiciliar sem autorização. De acordo com informações do portal Metrópoles, a mulher deixou a residência onde cumpre pena no interior de São Paulo para ir a um hospital.

No relatório de monitoramento eletrônico enviado pelo Núcleo de Monitoramento de Pessoas (NMP) da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo consta que Débora precisou ir ao médico devido ao quadro de infecção urinária, na segunda-feira (3). A cabeleireira, de 39 anos, foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos antidemocráticos em Brasília, em 2023.

De acordo com o relatório, ao constatar o descumprimento da medida cautelar, às 22h07 de segunda-feira, o Núcleo de Monitoramento entrou em contato com o marido de Débora Rodrigues. Ele teria informado que Débora passou mal e estava em atendimento no Hospital Municipal de Paulínia.

Familiares de Débora informaram ainda que o médico responsável pelo atendimento solicitou exames de urina, sangue e raio-X, que confirmaram a infecção urinária. Caso não comprove a condição de saúde, a baiana poderá ser conduzida a um presídio de São Paulo para cumprimento da pena.

Quem é Débora Rodrigues

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Condenada a 14 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, a mulher é natural de Irecê, no centro norte baiano.

Débora é mãe de dois filhos e era moradora de Paulínia, a 117 quilômetros de São Paulo. Ela contou que pagou R$ 50 em passagens de ônibus para Brasília. Ela alega que não entrou em nenhum dos prédios no dia 8 de janeiro, disse que ficou somente na praça dos Três Poderes.