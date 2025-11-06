Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça deixa prisão domiciliar sem autorização

Relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica foi enviado a Alexandre de Moraes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14:55

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF)
A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Reprodução

A baiana Débora Rodrigues, que foi condenada após pichar de batom a frase 'Perdeu, mané' na estátua da Justiça nos atos de janeiro de 2023, deixou a prisão domiciliar sem autorização. De acordo com informações do portal Metrópoles, a mulher deixou a residência onde cumpre pena no interior de São Paulo para ir a um hospital. 

No relatório de monitoramento eletrônico enviado pelo Núcleo de Monitoramento de Pessoas (NMP) da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo consta que Débora precisou ir ao médico devido ao quadro de infecção urinária, na segunda-feira (3). A cabeleireira, de 39 anos, foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos antidemocráticos em Brasília, em 2023. 

Veja imagens da baiana que pichou "Perdeu, mané" na estátua A Justiça

Débora pichou a estátua A Justiça com a frase "Perdeu, mané" por Joédson Alves/Agência Brasil
Ela foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos por Reprodução
A defesa de Débora tentou um recurso para revisar a condenação, mas não conseguiu  por Reprodução
Débora está em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade por Reprodução
Débora Rodrigues dos Santos por Reprodução
1 de 5
Débora pichou a estátua A Justiça com a frase "Perdeu, mané" por Joédson Alves/Agência Brasil

De acordo com o relatório, ao constatar o descumprimento da medida cautelar, às 22h07 de segunda-feira, o Núcleo de Monitoramento entrou em contato com o marido de Débora Rodrigues. Ele teria informado que Débora passou mal e estava em atendimento no Hospital Municipal de Paulínia. 

Familiares de Débora informaram ainda que o médico responsável pelo atendimento solicitou exames de urina, sangue e raio-X, que confirmaram a infecção urinária. Caso não comprove a condição de saúde, a baiana poderá ser conduzida a um presídio de São Paulo para cumprimento da pena.

Quem é Débora Rodrigues 

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Condenada a 14 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, a mulher é natural de Irecê, no centro norte baiano.

Leia mais

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Débora é mãe de dois filhos e era moradora de Paulínia, a 117 quilômetros de São Paulo. Ela contou que pagou R$ 50 em passagens de ônibus para Brasília. Ela alega que não entrou em nenhum dos prédios no dia 8 de janeiro, disse que ficou somente na praça dos Três Poderes.

Débora foi condenada pela sua participação nos atos do dia 8 de janeiro, incluindo a pichação da frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, que fica em frente à sede do STF. A pena para a baiana foi de 14 anos.

Mais recentes

Imagem - Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado

Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado
Imagem - Frequência sexual pode beneficiar a saúde mental; saiba mais

Frequência sexual pode beneficiar a saúde mental; saiba mais
Imagem - Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)