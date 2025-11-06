Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP-30

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:33
Começa nesta quinta-feira, 6, a Cúpula do Clima de Belém, a reunião de líderes prévia à Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30).
Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP-30. Nas últimas duas edições, o conjunto dos países decidiu iniciar uma transição para longe do uso de combustíveis fósseis (na COP-28, em Dubai) e triplicar o financiamento oferecido por países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, chegando a US$ 300 bilhões anuais (na COP-29, em Baku), sem que a meta anterior de fornecer US$ 100 bilhões (cerca de R$ 537 bilhões) fosse cumprida.
Confira, abaixo, a lista com as dezenas de chefes de Estado confirmados nesta cúpula:
Chile - Gabriel Boric Font (Presidente)
Colômbia - Gustavo Petro (Presidente)
Comores - Azali Assoumani (Presidente)
Finlândia - Alexander Stubb (Presidente)
França - Emmanuel Macron (Presidente)
Guiana - Irfaan Ali (Presidente)
Honduras - Xiomara Castro (Presidente)
Letônia - Edgars Rinkevics (Presidente)
Moçambique - Daniel Francisco Chapo (Presidente)
Mônaco - Alberto II (Príncipe / Chefe de Estado)
Namíbia - Netumbo Nandi-Ndaitwah (Presidente)
Palau - Surangel Whipps Jr. (Presidente)
Reino Unido - William (Príncipe)
República do Congo (ou Congo Brazzaville) - Denis Sassou N’Guesso (Presidente)
República Democrática do Congo (ou Congo Kinshasa) - Félix Tshisekedi Tshilombo (Presidente)
Síria - Ahmad Al Sharaa (Presidente)
Suécia - Carl XVI Gustaf e Silvia (Rei e Rainha)
Suriname - Jennifer Simons (Presidente)
Benin - Chabi Talata (Vice-Presidente)
Equador - María José Pinto (Vice-Presidente)
Iêmen - General de brigada Tarik Saleh (Vice-Presidente)
Nigéria - Kashim Shettima (Vice-Presidente)
Quênia - Kithure Kindiki (Vice-Presidente)
Turquia - Cevdet Yilmaz (Vice-Presidente)
Alemanha - Friedrich Merz (Chanceler / Primeiro-Ministro)
Antígua e Barbuda - Gaston Alphonso Browne (Primeiro-Ministro)
Barbados - Mia Amor Mottley (Primeira-Ministra)
Espanha - Pedro Sánchez (Presidente de Governo)
Eswatini - Russell Mmiso Dlamini (Primeiro-Ministro)
Holanda - Dick Schoof (Primeiro-Ministro)
Irlanda - Micheál Martin (Primeiro-Ministro)
Noruega - Jonas Gahr Støre (Primeiro-Ministro)
Papua-Nova Guiné - James Marape (Primeiro-Ministro)
Portugal - Luís Montenegro (Primeiro-Ministro)
Reino Unido - Keir Starmer (Primeiro-Ministro)
Vaticano - Card. Pietro Parolin (Secretário de Estado)
China - Ding Xuexiang (Vice-Primeiro-Ministro)
Cuba - Eduardo Martínez Díaz (Vice-Primeiro-Ministro)
Eslovênia - Tanja Fajon (Vice-Primeira Ministra e Ministra das Relações Exteriores e Europeias)
Guiné Equatorial - Gaudêncio Mohaba Messu (Vice-Primeiro-Ministro)
Itália - Antonio Tajani (Vice Primeiro-Ministro e MRE)
Lesoto - Nthomeng Majara (Vice-Primeiro-Ministro)
Somália - Salah Ahmed Jama (Vice-Primeiro-Ministro)
Azerbaijão - Deputada Sahiba Gafarov (Presidente da Assembleia Nacional)
Indonésia - Hashim Djojohadikusumo (Enviado Especial para Clima)
União Africana - Mahmoud Ali Youssouf (Presidente da Comissão da União Africana)
União Europeia (Comissão) - Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia)
União Europeia (Conselho) - António Costa (Presidente)
ONU - Antonio Guterres (Secretário-Geral)
Costa do Marfim - Leon Kacou Adom (Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Integração Africana e dos Marfinenses no Exterior)
São Tomé e Príncipe - Ilza Maria dos Santos Amado Vaz (Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade)
Azerbaijão - Mukhtar Babayev (Presidente da COP29)
Ilhas Marshall - Kalani Kaneko (MRE)
Irã - Sheena Ansari (Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Vice-presidente para o Meio Ambiente)
México - Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra (Ministra do Meio Ambiente)
Quirguistão - Edil Baisalov (Vice-Presidente do Gabinete de Ministros)
Venezuela - Yván Gil Pinto (MRE)
AIE - Faith Birol (Diretor-Executivo)
Banco Africano de Desenvolvimento - Sidi Ould Tah (Presidente)
Banco Mundial/BIRD - Ajay Banga (Presidente)
BID - Ilan Goldfajn (Presidente)
CAF - Sérgio Diaz-Granados (Presidente-Executivo)
FAO - Qu Dongyu (Diretor-Geral)
NDB - Dilma Rousseff (Presidenta)
OMC - Ngozi Okonjo-Iweala (Diretora-Geral)
OMM - Celeste Saulo (Secretária-Geral)
OMS - Tedros Adhanom (Diretor-Geral)
OTCA - Martin Von Hildebrand (Secretário-Geral)
PNUD - Haoliang Xu (Administrador Interino)
PNUMA - Martin Krause (Diretor da Divisão de Mudança do Clima)
UNFCCC - Simon Stiell (Secretário Executivo)
UN-Habitat - Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach (Subsecretária-Geral da ONU / Diretora Executiva da UN-H)
UNICEF - Catherine Russell (Diretora-Executiva)
África do Sul - Dion George (Ministro das Florestas, Pescas e Meio Ambiente)
Austrália - Josh Wilson (Ministro Assistente de Mudanças Climáticas e Energia)
Bahrein - Mohamed Mubarak Bindaina (Ministro do Petróleo e Meio Ambiente)
Cabo Verde - Gilberto Silva (Ministro da Agricultura e Ambiente)
Croácia - Marija Vuckovic (Ministra do Meio Ambiente)
Egito - Manal Awad Mikhail (Ministra do Desenvolvimento Local e interina do Meio Ambiente)
Gâmbia - Rohey John Manjang (Ministro do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Recursos Naturais)
Gana - Emmanuel Armah-Kofi Buah (Ministro das Terras e Recursos Naturais)
Iraque - Hallo Mustafa Al-Askari (Ministro do Meio Ambiente)
Jordânia - Ayman Suleiman (Ministro do Meio Ambiente)
Kuwait - Tariq Sulaiman Al-Roumi (Ministro do Petróleo)
Libéria - Dr. Yarkpawolo (CEO da Environmental Protection Agency)
Líbia - Ibrahim Al-Arabi Munir (Ministro do Meio Ambiente)
Mauritânia - Messouda Baham Mohamed Laghdaf (Ministro do Meio Ambiente)
Myanmar - Khin Maung Yi (Ministro dos Recursos Naturais e Conservação Ambiental)
Omã - Abdullah Ali Al Amri (Ministro do Meio Ambiente)
República Dominicana - Paíno Henríquez (Ministro do Meio Ambiente)
Ruanda - Bernadette Arakwiye (Ministra do Meio Ambiente)
Rússia - Ruslan Edelgeriev (Enviado Especial da Presidência para Mudança do Clima)
São Cristóvão e Névis - Joyelle Clarke (Ministro do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ação Climática e Empoderamento dos Eleitores)
Serra Leoa - Jiwoh Abdulai (Ministro do Meio Ambiente)
Sudão do Sul - Josephine Napwon Cosmos (Ministra de Meio Ambiente e Florestas)
Tajiquistão - Bahodur Sheralizoda (MMA)
Togo - Dodzi Komla Kokoroko (Ministro do Meio Ambiente)
Tuvalu - Maina Vakafua Talia (Ministro do Interior, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente)
Zimbábue - Evelyn Ndlovu (Ministra do Meio Ambiente)
Albânia - Embaixador Genti Bendo
Arábia Saudita - Khalid Almehaid (Assessor Sênior do Ministro de Energia)
Armênia - Robert Abisoghomonyan (Vice-Ministro das Relações Exteriores)
Áustria - Andreas Stadler (Embaixador)
Bélgica - Chris Hoornaert (Embaixador)
Camboja - Nguon Hong Prak (Embaixador)
Canadá - Emmanuel Kamarianakis (Embaixador)
Chipre - Vasilios Philippou (Embaixador)
Cingapura - Joseph Teo (Negociador-Chefe para Mudanças Climáticas)
Coreia do Norte - Kang Chol Min (Conselheiro da Embaixada)
Coreia do Sul - Yeonghan Choi (Embaixador)
Dinamarca - Ole Thonke (Embaixador Climático e Subsecretário de Política de Desenvolvimento)
Dominica - Edgar Hunter (Assessor Técnico Sênior)
Eslováquia - Katarína Tomková (Embaixadora)
Geórgia - Zurab Mchedlishvili (Embaixador)
Grécia - Ioannis Tzovas Mourouzis (Embaixador)
Ilhas Salomão - Thaddeus Atkin Siota (Vice-Secretário do Ministério do Meio Ambiente)
Japão - Misako Takahashi (Embaixadora para Mudança Climática)
Mongólia - Munkhtushig Lkhanaajav (Secretário de Estado do MRE)
Niue - Rossylynn Pulehetoa-Mitiepo (Diretora do serviço meteorológico)
Nepal - Rajendra Prasad Mishra (Secretário do Ministério de Florestas e Meio Ambiente)
Palestina - Ryad Mansour / Ibrahim Al-Zaben (Observador Permanente na ONU / Embaixador no Brasil)
Panamá - Flavio Mendez (Embaixador)
Polônia - Andrzej Cieszkowski (Embaixador)
Seychelles - Jeannette Ethelberge Larue (Diretora Geral de Educação Pública e Extensão Comunitária)
Sérvia - Aleksandar Ristic (Embaixadora)
Tanzânia - John Stephen Simbachawene (Embaixador)
Uganda - Adonia Ayebare (Embaixador)