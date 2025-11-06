Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP-30

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP-30

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:33

Presidente Lula em Belém
Presidente Lula em Belém Crédito: Ricardo Stuckert

Começa nesta quinta-feira, 6, a Cúpula do Clima de Belém, a reunião de líderes prévia à Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30).

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP-30. Nas últimas duas edições, o conjunto dos países decidiu iniciar uma transição para longe do uso de combustíveis fósseis (na COP-28, em Dubai) e triplicar o financiamento oferecido por países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, chegando a US$ 300 bilhões anuais (na COP-29, em Baku), sem que a meta anterior de fornecer US$ 100 bilhões (cerca de R$ 537 bilhões) fosse cumprida.

Confira, abaixo, a lista com as dezenas de chefes de Estado confirmados nesta cúpula:

Chile - Gabriel Boric Font (Presidente)

Colômbia - Gustavo Petro (Presidente)

Comores - Azali Assoumani (Presidente)

Finlândia - Alexander Stubb (Presidente)

França - Emmanuel Macron (Presidente)

Guiana - Irfaan Ali (Presidente)

Honduras - Xiomara Castro (Presidente)

Letônia - Edgars Rinkevics (Presidente)

Moçambique - Daniel Francisco Chapo (Presidente)

Mônaco - Alberto II (Príncipe / Chefe de Estado)

Namíbia - Netumbo Nandi-Ndaitwah (Presidente)

Palau - Surangel Whipps Jr. (Presidente)

Reino Unido - William (Príncipe)

República do Congo (ou Congo Brazzaville) - Denis Sassou N’Guesso (Presidente)

República Democrática do Congo (ou Congo Kinshasa) - Félix Tshisekedi Tshilombo (Presidente)

Síria - Ahmad Al Sharaa (Presidente)

Suécia - Carl XVI Gustaf e Silvia (Rei e Rainha)

Suriname - Jennifer Simons (Presidente)

Benin - Chabi Talata (Vice-Presidente)

Equador - María José Pinto (Vice-Presidente)

Iêmen - General de brigada Tarik Saleh (Vice-Presidente)

Nigéria - Kashim Shettima (Vice-Presidente)

Quênia - Kithure Kindiki (Vice-Presidente)

Turquia - Cevdet Yilmaz (Vice-Presidente)

Alemanha - Friedrich Merz (Chanceler / Primeiro-Ministro)

Antígua e Barbuda - Gaston Alphonso Browne (Primeiro-Ministro)

Barbados - Mia Amor Mottley (Primeira-Ministra)

Espanha - Pedro Sánchez (Presidente de Governo)

Eswatini - Russell Mmiso Dlamini (Primeiro-Ministro)

Holanda - Dick Schoof (Primeiro-Ministro)

Irlanda - Micheál Martin (Primeiro-Ministro)

Noruega - Jonas Gahr Støre (Primeiro-Ministro)

Papua-Nova Guiné - James Marape (Primeiro-Ministro)

Portugal - Luís Montenegro (Primeiro-Ministro)

Reino Unido - Keir Starmer (Primeiro-Ministro)

Vaticano - Card. Pietro Parolin (Secretário de Estado)

China - Ding Xuexiang (Vice-Primeiro-Ministro)

Cuba - Eduardo Martínez Díaz (Vice-Primeiro-Ministro)

Eslovênia - Tanja Fajon (Vice-Primeira Ministra e Ministra das Relações Exteriores e Europeias)

Guiné Equatorial - Gaudêncio Mohaba Messu (Vice-Primeiro-Ministro)

Itália - Antonio Tajani (Vice Primeiro-Ministro e MRE)

Lesoto - Nthomeng Majara (Vice-Primeiro-Ministro)

Somália - Salah Ahmed Jama (Vice-Primeiro-Ministro)

Azerbaijão - Deputada Sahiba Gafarov (Presidente da Assembleia Nacional)

Indonésia - Hashim Djojohadikusumo (Enviado Especial para Clima)

União Africana - Mahmoud Ali Youssouf (Presidente da Comissão da União Africana)

União Europeia (Comissão) - Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia)

União Europeia (Conselho) - António Costa (Presidente)

ONU - Antonio Guterres (Secretário-Geral)

Costa do Marfim - Leon Kacou Adom (Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Integração Africana e dos Marfinenses no Exterior)

São Tomé e Príncipe - Ilza Maria dos Santos Amado Vaz (Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade)

Azerbaijão - Mukhtar Babayev (Presidente da COP29)

Ilhas Marshall - Kalani Kaneko (MRE)

Irã - Sheena Ansari (Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Vice-presidente para o Meio Ambiente)

México - Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra (Ministra do Meio Ambiente)

Quirguistão - Edil Baisalov (Vice-Presidente do Gabinete de Ministros)

Venezuela - Yván Gil Pinto (MRE)

AIE - Faith Birol (Diretor-Executivo)

Banco Africano de Desenvolvimento - Sidi Ould Tah (Presidente)

Banco Mundial/BIRD - Ajay Banga (Presidente)

BID - Ilan Goldfajn (Presidente)

CAF - Sérgio Diaz-Granados (Presidente-Executivo)

FAO - Qu Dongyu (Diretor-Geral)

NDB - Dilma Rousseff (Presidenta)

OMC - Ngozi Okonjo-Iweala (Diretora-Geral)

OMM - Celeste Saulo (Secretária-Geral)

OMS - Tedros Adhanom (Diretor-Geral)

OTCA - Martin Von Hildebrand (Secretário-Geral)

PNUD - Haoliang Xu (Administrador Interino)

PNUMA - Martin Krause (Diretor da Divisão de Mudança do Clima)

UNFCCC - Simon Stiell (Secretário Executivo)

UN-Habitat - Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach (Subsecretária-Geral da ONU / Diretora Executiva da UN-H)

UNICEF - Catherine Russell (Diretora-Executiva)

África do Sul - Dion George (Ministro das Florestas, Pescas e Meio Ambiente)

Austrália - Josh Wilson (Ministro Assistente de Mudanças Climáticas e Energia)

Bahrein - Mohamed Mubarak Bindaina (Ministro do Petróleo e Meio Ambiente)

Cabo Verde - Gilberto Silva (Ministro da Agricultura e Ambiente)

Croácia - Marija Vuckovic (Ministra do Meio Ambiente)

Egito - Manal Awad Mikhail (Ministra do Desenvolvimento Local e interina do Meio Ambiente)

Gâmbia - Rohey John Manjang (Ministro do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Recursos Naturais)

Gana - Emmanuel Armah-Kofi Buah (Ministro das Terras e Recursos Naturais)

Iraque - Hallo Mustafa Al-Askari (Ministro do Meio Ambiente)

Jordânia - Ayman Suleiman (Ministro do Meio Ambiente)

Kuwait - Tariq Sulaiman Al-Roumi (Ministro do Petróleo)

Libéria - Dr. Yarkpawolo (CEO da Environmental Protection Agency)

Líbia - Ibrahim Al-Arabi Munir (Ministro do Meio Ambiente)

Mauritânia - Messouda Baham Mohamed Laghdaf (Ministro do Meio Ambiente)

Myanmar - Khin Maung Yi (Ministro dos Recursos Naturais e Conservação Ambiental)

Omã - Abdullah Ali Al Amri (Ministro do Meio Ambiente)

República Dominicana - Paíno Henríquez (Ministro do Meio Ambiente)

Ruanda - Bernadette Arakwiye (Ministra do Meio Ambiente)

Rússia - Ruslan Edelgeriev (Enviado Especial da Presidência para Mudança do Clima)

São Cristóvão e Névis - Joyelle Clarke (Ministro do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ação Climática e Empoderamento dos Eleitores)

Serra Leoa - Jiwoh Abdulai (Ministro do Meio Ambiente)

Sudão do Sul - Josephine Napwon Cosmos (Ministra de Meio Ambiente e Florestas)

Tajiquistão - Bahodur Sheralizoda (MMA)

Togo - Dodzi Komla Kokoroko (Ministro do Meio Ambiente)

Tuvalu - Maina Vakafua Talia (Ministro do Interior, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente)

Zimbábue - Evelyn Ndlovu (Ministra do Meio Ambiente)

Albânia - Embaixador Genti Bendo

Arábia Saudita - Khalid Almehaid (Assessor Sênior do Ministro de Energia)

Armênia - Robert Abisoghomonyan (Vice-Ministro das Relações Exteriores)

Áustria - Andreas Stadler (Embaixador)

Bélgica - Chris Hoornaert (Embaixador)

Camboja - Nguon Hong Prak (Embaixador)

Canadá - Emmanuel Kamarianakis (Embaixador)

Chipre - Vasilios Philippou (Embaixador)

Cingapura - Joseph Teo (Negociador-Chefe para Mudanças Climáticas)

Coreia do Norte - Kang Chol Min (Conselheiro da Embaixada)

Coreia do Sul - Yeonghan Choi (Embaixador)

Dinamarca - Ole Thonke (Embaixador Climático e Subsecretário de Política de Desenvolvimento)

Dominica - Edgar Hunter (Assessor Técnico Sênior)

Eslováquia - Katarína Tomková (Embaixadora)

Geórgia - Zurab Mchedlishvili (Embaixador)

Grécia - Ioannis Tzovas Mourouzis (Embaixador)

Ilhas Salomão - Thaddeus Atkin Siota (Vice-Secretário do Ministério do Meio Ambiente)

Japão - Misako Takahashi (Embaixadora para Mudança Climática)

Mongólia - Munkhtushig Lkhanaajav (Secretário de Estado do MRE)

Niue - Rossylynn Pulehetoa-Mitiepo (Diretora do serviço meteorológico)

Nepal - Rajendra Prasad Mishra (Secretário do Ministério de Florestas e Meio Ambiente)

Palestina - Ryad Mansour / Ibrahim Al-Zaben (Observador Permanente na ONU / Embaixador no Brasil)

Panamá - Flavio Mendez (Embaixador)

Polônia - Andrzej Cieszkowski (Embaixador)

Seychelles - Jeannette Ethelberge Larue (Diretora Geral de Educação Pública e Extensão Comunitária)

Sérvia - Aleksandar Ristic (Embaixadora)

Tanzânia - John Stephen Simbachawene (Embaixador)

Uganda - Adonia Ayebare (Embaixador)

Tags:

cop 30

Mais recentes

Imagem - Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado

Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado
Imagem - Frequência sexual pode beneficiar a saúde mental; saiba mais

Frequência sexual pode beneficiar a saúde mental; saiba mais
Imagem - Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)