ASTROLOGIA

O amor desperta com força e transforma a vida de 4 signos a partir desta quinta-feira (6 de novembro)

O dia marca o início de um período de intensidade emocional e reencontros com o verdadeiro amor

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quinta-feira, 6 de novembro, o amor ganha uma nova dimensão, mais intensa, profunda e emocional. A energia do dia traz à tona verdades sentimentais, transformações internas e reencontros que mudam a forma como certos signos vivem suas relações. É um momento de coragem afetiva, de se despir de defesas e deixar o amor mostrar o que veio para curar. Quatro signos, em especial, sentirão essa virada de maneira arrebatadora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O foco do dia está nas relações e nas verdades que precisam ser ditas. A energia favorece encontros sinceros e conversas que realinham o rumo do amor. Parcerias se fortalecem, e quem está só pode atrair alguém que vibra no mesmo ritmo.

Dica cósmica: Deixe o medo de lado - o amor precisa de espaço para florescer.

Características do signo de Touro 1 de 7

Leão: O afeto se volta para o lar e para quem te faz sentir acolhido. A harmonia nas relações familiares e amorosas ganha importância, e pequenas atitudes mostram o quanto você cresceu. É tempo de curar o passado e abrir espaço para uma nova fase emocional.

Dica cósmica: Valorize quem te traz paz, é aí que mora o amor verdadeiro.

Características do signo de Leão 1 de 8

Escorpião: O amor se aprofunda e te convida a deixar o passado para trás. Memórias antigas podem reaparecer, mas agora você está pronto para curá-las. Relações ganham intensidade, e novos vínculos chegam com propósito. É o início de uma nova fase emocional, marcada por maturidade e confiança.

Dica cósmica: O que você aceita com o coração aberto se transforma em força.

Características de Escorpião 1 de 6

Aquário: A paixão desperta não só no amor, mas também no propósito. Você atrai pessoas e oportunidades que te inspiram, e isso reacende a vontade de criar, viver e amar intensamente. É o momento ideal para mostrar seu brilho e deixar que o mundo veja sua transformação.

Dica cósmica: O amor também é um espelho da sua coragem de se reinventar.