ASTROLOGIA

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

O que antes parecia travado começa a se dissolver, dando espaço à renovação

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia Crédito: Divulgação

Depois desta quinta-feira, dia 6 de novembro, a sensação é de renascimento. O peso de tempos difíceis começa a se dissipar, e a clareza sobre o propósito de cada obstáculo finalmente aparece. As lições se consolidam, a coragem retorna e o controle sobre a própria vida volta às mãos certas.

Para três signos em especial, essa é a virada que encerra um longo ciclo de resistência e dá início a um novo tempo de estabilidade e confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Você carregou responsabilidades que pareciam intermináveis, Touro. Mas agora, a maré muda. A partir desta quinta, algo que estava travado começa a se desfazer. Um ciclo de esforço dá lugar a uma sensação leve de renovação - como se o ar finalmente voltasse a circular. É o momento de soltar o que já cumpriu seu papel e abrir espaço para o novo. A força que antes era usada para resistir agora pode ser canalizada para reconstruir.

Dica cósmica: Deixe o passado cair por si só - o que é seu não precisa ser empurrado.

Características do signo de Touro 1 de 7

Escorpião:

O dia traz um sentimento de renascimento raro e intenso, Escorpião. Algo em você muda de lugar e traz alívio imediato, quase como se um peso antigo simplesmente desaparecesse. Essa libertação vem da sua própria decisão de seguir em frente, sem olhar para trás. Você entende, de forma quase instintiva, que o que terminou precisava terminar. E é justamente essa aceitação que abre o caminho para alegria, amor e paz.

Dica cósmica: A verdadeira força está em permitir que a vida se renove, mesmo quando ainda há medo.

Características de Escorpião 1 de 6

Sagitário:

Sua chama interior volta a brilhar com força, Sagitário. Depois de um período em que tudo parecia travado, a sensação de movimento retorna - e com ela, a liberdade de ser quem você é. Você começa a enxergar o próprio valor com nitidez e percebe que o que te prendia não faz mais sentido. A energia do dia te empurra para agir com confiança, sem arrependimentos.

Dica cósmica: A liberdade que você busca começa na coragem de acreditar de novo em si mesmo.