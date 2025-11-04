ASTROLOGIA

4 signos vão ser surpreendidos por um ex ainda neste mês de novembro

O passado volta com intensidade para esses signos; veja se o seu está na lista

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:00

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A Era de Escorpião começou, trazendo intensidade e transformações profundas. Para quatro signos específicos, isso significa que ex-parceiros ou pessoas do passado podem reaparecer, seja para buscar um encerramento ou tentar reacender algo que parecia perdido. Entre agora e 22 de novembro, prepare-se para reviravoltas emocionais que vão testar seus limites e lembrá-lo do seu próprio valor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Durante esta Era de Escorpião, seu ex pode ressurgir, trazendo à tona questões não resolvidas. Apesar do possível estresse, você está mais forte e evoluído. Essa reaproximação serve para mostrar como você cresceu e definir novos limites.

Dica cósmica: Use essa oportunidade para reforçar sua autonomia e não repetir velhos padrões.

Características do signo de Touro 1 de 7

Gêmeos: Uma pessoa do seu passado pode reaparecer, seja no amor ou no trabalho. Antes de se deixar levar pela nostalgia, avalie o que realmente quer. Nem tudo do passado merece espaço no presente.

Dica cósmica: Respire, reflita e decida com clareza antes de agir.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Sagitário: Você pode ser surpreendido por mensagens ou encontros com alguém que pensava estar fora da sua vida. O importante é aprender com a experiência e não se deixar levar apenas pela emoção.

Dica cósmica: Valorize o aprendizado que o passado oferece antes de qualquer decisão.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Escorpião: Prepare-se para reviravoltas emocionais fortes. Alguém do seu passado pode reaparecer de forma inesperada, despertando sentimentos antigos. Use sua intuição e confiança para conduzir a situação sem perder o equilíbrio.

Dica cósmica: Mantenha sua força e lembre-se: você escolhe quem merece estar na sua vida.