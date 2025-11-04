Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos vão ser surpreendidos por um ex ainda neste mês de novembro

O passado volta com intensidade para esses signos; veja se o seu está na lista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A Era de Escorpião começou, trazendo intensidade e transformações profundas. Para quatro signos específicos, isso significa que ex-parceiros ou pessoas do passado podem reaparecer, seja para buscar um encerramento ou tentar reacender algo que parecia perdido. Entre agora e 22 de novembro, prepare-se para reviravoltas emocionais que vão testar seus limites e lembrá-lo do seu próprio valor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos vão viver uma virada surpreendente a partir de hoje (4 de novembro)

3 signos vão viver uma virada surpreendente a partir de hoje (4 de novembro)

Imagem - Touro, Gêmeos, Escorpião e Aquário vão receber uma bênção inesperada do universo hoje (4 de novembro)

Touro, Gêmeos, Escorpião e Aquário vão receber uma bênção inesperada do universo hoje (4 de novembro)

Imagem - Energia desta terça-feira (4 de novembro) revelará oportunidades escondidas para alguns signos

Energia desta terça-feira (4 de novembro) revelará oportunidades escondidas para alguns signos

Touro: Durante esta Era de Escorpião, seu ex pode ressurgir, trazendo à tona questões não resolvidas. Apesar do possível estresse, você está mais forte e evoluído. Essa reaproximação serve para mostrar como você cresceu e definir novos limites.

Dica cósmica: Use essa oportunidade para reforçar sua autonomia e não repetir velhos padrões.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Gêmeos: Uma pessoa do seu passado pode reaparecer, seja no amor ou no trabalho. Antes de se deixar levar pela nostalgia, avalie o que realmente quer. Nem tudo do passado merece espaço no presente.

Dica cósmica: Respire, reflita e decida com clareza antes de agir.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Sagitário: Você pode ser surpreendido por mensagens ou encontros com alguém que pensava estar fora da sua vida. O importante é aprender com a experiência e não se deixar levar apenas pela emoção.

Dica cósmica: Valorize o aprendizado que o passado oferece antes de qualquer decisão.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Escorpião: Prepare-se para reviravoltas emocionais fortes. Alguém do seu passado pode reaparecer de forma inesperada, despertando sentimentos antigos. Use sua intuição e confiança para conduzir a situação sem perder o equilíbrio.

Dica cósmica: Mantenha sua força e lembre-se: você escolhe quem merece estar na sua vida.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Touro Gêmeos Escorpião Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada