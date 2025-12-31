ASTROLOGIA

Touro, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um recado decisivo do universo hoje (31 de dezembro)

O último dia do ano traz coragem, consciência e o impulso certo para alinhar intenções e escolhas

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05:00

Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Hoje, 31 de dezembro, o dia carrega um significado especial de encerramento e alinhamento interno. A energia favorece coragem, senso de tempo certo e decisões feitas com mais consciência. Não se trata de pressa, mas de reconhecer que certas escolhas já pedem atitude. Para alguns signos, o dia traz sinais claros de que o caminho está se organizando exatamente como precisa estar para o próximo ciclo começar com mais sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje você percebe que tudo o que existe na sua vida agora é fruto das escolhas que fez, inclusive os desafios. Mesmo o que foi difícil teve propósito. Esse reconhecimento traz força e confiança para seguir em frente com mais maturidade.

Dica cósmica: assumir responsabilidade pela própria história devolve poder pessoal.

Câncer: Hoje, a coragem se apresenta como chave para sair de padrões antigos e olhar para o futuro com mais esperança. Sua confiança não é ingênua, ela nasce da experiência. O dia reforça que acreditar em si mesmo muda completamente os resultados.

Dica cósmica: fé em si é o primeiro passo para qualquer recomeço.

Virgem: Hoje é dia de observar hábitos, escolhas e padrões que não merecem seguir adiante. Você faz um compromisso interno de não repetir erros antigos e leva isso a sério. A decisão traz autoestima e clareza.

Dica cósmica: quando você decide de verdade, o caminho se sustenta.

Capricórnio: Hoje o sinal vem em forma de descanso e contentamento. Reconhecer o quanto você já construiu permite desacelerar sem culpa. O dia favorece pausa, satisfação e a certeza de que há muito por vir.

Dica cósmica: descansar também faz parte da construção do sucesso.