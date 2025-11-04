Energia desta terça-feira (4 de novembro) revelará oportunidades escondidas para alguns signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 03:00
O dia nesta terça-feira, 4 de novembro, chega com uma energia de descoberta e fortalecimento pessoal. Será um momento em que pequenas atitudes podem abrir grandes portas, especialmente no trabalho e nas relações. Para alguns signos, esse será o dia de mostrar seu verdadeiro brilho, enfrentar o que vinha sendo adiado e agir com coragem, mas também com calma e honestidade. Veja a previsão do site "Times of India".
Áries: Hoje, a sinceridade será sua melhor aliada. Mesmo que pareça mais fácil se calar, expressar seus sentimentos com leveza e empatia trará alívio e clareza. Evite respostas impulsivas e fale com o coração.
Dica cósmica: A verdade dita com gentileza transforma o dia.
Touro: Aquilo que você vem evitando precisa da sua atenção. Encarar o que incomoda trará uma sensação imediata de leveza e controle. Um pequeno gesto de coragem pode mudar o rumo da sua semana.
Dica cósmica: Encare o que pesa, mas sem se cobrar demais.
Gêmeos: Uma atitude diferente pode renovar completamente seu ânimo. Experimente fazer algo fora da rotina, como uma conversa, uma ideia, um movimento novo. A energia fluirá melhor quando você se permitir mudar.
Dica cósmica: Diga “sim” a pelo menos uma novidade.
Câncer: Confie no que você sente, mesmo que os outros não entendam. Seu caminho é seu e isso basta. A aprovação externa não deve guiar suas escolhas hoje.
Dica cósmica: Paz é seguir o que faz sentido pra você.
Leão: O dia de hoje pede atenção aos limites. Dizer não com serenidade é um ato de amor próprio. Não é preciso justificar tudo. Sua energia se fortalece quando você se respeita.
Dica cósmica: Proteger seu tempo é proteger sua força.
Virgem: Uma escolha importante vai testar sua autoestima. Evite agir para agradar e escolha o que mantém sua integridade. A recompensa virá da tranquilidade que isso gera.
Dica cósmica: Honre o que te representa.
Libra: O dia pedirá paciência e leveza. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Deixe que as coisas se encaixem naturalmente - quanto menos controle, mais harmonia.
Dica cósmica: Espere o momento certo antes de decidir.
Escorpião: Comece o dia com calma. Criar um espaço de silêncio antes das demandas pode mudar tudo. Quando você desacelera, sua força cresce.
Dica cósmica: O poder está na quietude.
Sagitário: Seu corpo trará sinais valiosos. Respeite os limites e não se cobre tanto. Descansar também é um movimento de progresso.
Dica cósmica: O corpo fala antes da mente; escute.
Capricórnio: Resultados discretos vão começar a aparecer. Mesmo o que parecia estagnado está evoluindo. Reconheça suas conquistas, mesmo as pequenas.
Dica cósmica: Valorize o progresso silencioso.
Aquário: Seja o ponto de equilíbrio onde houver confusão. Sua calma será o diferencial do dia e inspirará quem estiver por perto.
Dica cósmica: Firmeza tranquila é sua melhor força.
Peixes: Uma pequena mudança na rotina pode transformar seu humor e sua energia. Não é preciso reinventar tudo - só começar diferente.
Dica cósmica: Um novo começo começa com um gesto simples.