3 signos vão enfrentar desafios em novembro; veja se o seu é um deles

Decisões, rompimentos e ajustes marcam o mês para estes signos em especial

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Novembro traz mudanças intensas para muitos signos. Para alguns, será um período de conquistas e expansão; para outros, um tempo de testes, decisões difíceis e amadurecimento. As dificuldades não chegam para punir, mas para redirecionar. Respire fundo, mantenha a calma e lembre-se: tudo o que parece um fim pode ser o início de algo melhor. Veja a previsão do site "Times of India".

Câncer: O mês pode abalar o campo emocional. Questões afetivas profundas podem vir à tona, com possibilidade de rupturas ou afastamentos que exigem maturidade para lidar. A sensação de perda pode ser forte, mas ela também abre espaço para o autoconhecimento e a cura. Busque acolhimento em ambientes tranquilos e priorize o autocuidado.

Dica cósmica: Reserve tempo para ficar só e reorganizar suas emoções.

Virgem: A área profissional pede resiliência. Mudanças no trabalho, dificuldade para encontrar oportunidades ou instabilidade nos negócios podem testar sua confiança. A paciência será sua maior aliada. Não é hora de decisões impulsivas, esse ciclo pede estratégia e calma.

Dica cósmica: Mantenha a disciplina, mas sem se cobrar demais.

Libra: Um mês de provações em vários níveis. Desafios pessoais e profissionais podem se somar a momentos de instabilidade física e emocional. Seu corpo pedirá pausas, e ignorar os sinais pode trazer desgaste. Cuide de si com prioridade e evite insistir em situações que só drenam energia.

Dica cósmica: Coloque sua saúde - mental e física - em primeiro lugar.