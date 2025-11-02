Acesse sua conta
3 signos vão enfrentar desafios em novembro; veja se o seu é um deles

Decisões, rompimentos e ajustes marcam o mês para estes signos em especial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Novembro traz mudanças intensas para muitos signos. Para alguns, será um período de conquistas e expansão; para outros, um tempo de testes, decisões difíceis e amadurecimento. As dificuldades não chegam para punir, mas para redirecionar. Respire fundo, mantenha a calma e lembre-se: tudo o que parece um fim pode ser o início de algo melhor. Veja a previsão do site "Times of India".

Câncer: O mês pode abalar o campo emocional. Questões afetivas profundas podem vir à tona, com possibilidade de rupturas ou afastamentos que exigem maturidade para lidar. A sensação de perda pode ser forte, mas ela também abre espaço para o autoconhecimento e a cura. Busque acolhimento em ambientes tranquilos e priorize o autocuidado.

Dica cósmica: Reserve tempo para ficar só e reorganizar suas emoções.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem: A área profissional pede resiliência. Mudanças no trabalho, dificuldade para encontrar oportunidades ou instabilidade nos negócios podem testar sua confiança. A paciência será sua maior aliada. Não é hora de decisões impulsivas, esse ciclo pede estratégia e calma.

Dica cósmica: Mantenha a disciplina, mas sem se cobrar demais.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra: Um mês de provações em vários níveis. Desafios pessoais e profissionais podem se somar a momentos de instabilidade física e emocional. Seu corpo pedirá pausas, e ignorar os sinais pode trazer desgaste. Cuide de si com prioridade e evite insistir em situações que só drenam energia.

Dica cósmica: Coloque sua saúde - mental e física - em primeiro lugar.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Signo Câncer Virgem Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

