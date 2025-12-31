Hora de fazer valer: tire a sua sorte do dia para esta quarta (31)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05:00
Faça valer tudo o que você conquistou até aqui e quem você se tornou. Nesta quarta-feira (31), curte, aproveite, comemore, mas cuidado para não querer ir na onda dos outros e passar toda a noite performando o que querem ver de você. Bote em prática o auto conhecimento que você adquiriu ao longo de 2025 e saiba se impor e colocar limites.
A sorte do dia te mostra que será preciso manter a palavra e cumprir os combinados feitos consigo próprio.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Tenha compromisso com sua essência. Faça valer cada decisão, assumindo a responsabilidade de construir a realidade que você deseja.
