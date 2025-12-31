RECADO DA VIRADA

Hora de fazer valer: tire a sua sorte do dia para esta quarta (31)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: FreePik

Faça valer tudo o que você conquistou até aqui e quem você se tornou. Nesta quarta-feira (31), curte, aproveite, comemore, mas cuidado para não querer ir na onda dos outros e passar toda a noite performando o que querem ver de você. Bote em prática o auto conhecimento que você adquiriu ao longo de 2025 e saiba se impor e colocar limites.

A sorte do dia te mostra que será preciso manter a palavra e cumprir os combinados feitos consigo próprio.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Tenha compromisso com sua essência. Faça valer cada decisão, assumindo a responsabilidade de construir a realidade que você deseja.