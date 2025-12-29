RECADO

Hora de agradecer: tire a sua sorte do dia para esta segunda (29)

Elis Freire

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 05:00

Hora de honrar quem esteve ao seu lado. Este segunda-feira (29) será movida pela energia da gratidão e durante todo o dia será necessário louvar os seus guias e a quem você ama, pois eles te ajudaram ao longo de todo o ano de 2025. Acenda uma vela, mande uma mensagem, faça uma oração; tudo isso são atitudes dignas de quem não vê o outro como meras ferramentas, mas como pessoas que se dedicam a ser boas para você por escolha.

A sorte do dia te mostrará ainda que é fundamental retribuir a família e amigos no fim de ano, seja com presentes, seja com suporte, ouvido e presença.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Obrigado por estar ao meu lado, mesmo sem eu pedir. Sua presença é um presente."