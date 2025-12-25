Hora de baixar a guarda: tire a sua sorte do dia para esta quinta (25)

RECADO NATALINO

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:00

Reconciliação de natal Crédito: FreePik

Hoje é um dia ideal para deixar o ego de lado e se permitir perdoar. Esta quinta-feira (25) de Natal terá a energia de reconciliação em alta e para que as mágoas não tomem conta será necessário baixar a guarda. Ouvir o outro lado da história, dar uma colher de chá para um ente querido ou até mesmo pedir desculpas são algumas das atitudes que estão de acordo com a aura deste dia especial.

A sorte do dia te mostrará ainda que a teimosia em seguir afastado de alguém antes querido pode causar grandes arrependimentos futuros.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

O tempo passa rápido demais para guardarmos rancor. Que a luz deste Natal ilumine nosso reencontro e cure nossas feridas.