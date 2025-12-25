Acesse sua conta
Hora de baixar a guarda: tire a sua sorte do dia para esta quinta (25)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:00

Reconciliação de natal
Crédito: FreePik

Hoje é um dia ideal para deixar o ego de lado e se permitir perdoar. Esta quinta-feira (25) de Natal terá a energia de reconciliação em alta e para que as mágoas não tomem conta será necessário baixar a guarda.  Ouvir o outro lado da história, dar uma colher de chá para um ente querido ou até mesmo pedir desculpas são algumas das atitudes que estão de acordo com a aura deste dia especial. 

A sorte do dia te mostrará ainda que a teimosia em seguir afastado de alguém antes querido pode causar grandes arrependimentos futuros. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

A mensagem do dia para você é a seguinte:

O tempo passa rápido demais para guardarmos rancor. Que a luz deste Natal ilumine nosso reencontro e cure nossas feridas.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

