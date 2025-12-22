VIRADA

Hora de mudar tudo: tire a sua sorte do dia para esta segunda (22)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00

É hora de botar fogo no que não serve mais e abrir caminho para a mudança!. Esta segunda (22) traz a energia da transformação como sua grande força e ela precisará ser usada da maneiro correta. Será um dia propício para largar hábitos nocivos, dar um basta no que te incomoda e apostar naquilo que te faz brilhar os olhos.

A sorte do dia te mostra ainda que é preciso parar para pensar e refazer a rota na vida sempre que necessário.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Às vezes, a mudança exige que sejamos o próprio incêndio"