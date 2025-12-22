Hora de mudar tudo: tire a sua sorte do dia para esta segunda (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00
É hora de botar fogo no que não serve mais e abrir caminho para a mudança!. Esta segunda (22) traz a energia da transformação como sua grande força e ela precisará ser usada da maneiro correta. Será um dia propício para largar hábitos nocivos, dar um basta no que te incomoda e apostar naquilo que te faz brilhar os olhos.
A sorte do dia te mostra ainda que é preciso parar para pensar e refazer a rota na vida sempre que necessário.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
"Às vezes, a mudança exige que sejamos o próprio incêndio"
