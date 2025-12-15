Hora de acelerar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia que chega para resolver diversos problemas. Nesta segunda (15), você precisará dar um gás para resolver diversas pendências acumuladas no final do ano, mas será bem produtivo. O dia será acelerado, porém, ao final deixará um sentimento de missão cumprida e de espaço aberto para novas coisas chegarem, sem o peso daquilo que estava sendo procrastinado há meses.
A sorte do dia te mostra ainda que pisar o pé no acelerador nessa reta final de 2025 será essencial para que depois você consiga descansar sem culpa e sem cobranças dos outros.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Feche as contas do passado, por menores que sejam, e liberte sua energia para o futuro.
