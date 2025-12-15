Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de acelerar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (15)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia que chega para resolver diversos problemas. Nesta segunda (15), você precisará dar um gás para resolver diversas pendências acumuladas no final do ano, mas será bem produtivo. O dia será acelerado, porém, ao final deixará um sentimento de missão cumprida e de espaço aberto para novas coisas chegarem, sem o peso daquilo que estava sendo procrastinado há meses. 

A sorte do dia te mostra ainda que pisar o pé no acelerador nessa reta final de 2025 será essencial para que depois você consiga descansar sem culpa e sem cobranças dos outros. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de acelerar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (15)

Hora de dar um tempo: tire a sua sorte do dia para este sábado (13)

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Feche as contas do passado, por menores que sejam, e liberte sua energia para o futuro.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Imagem - Pastora revela ser mulher trans durante culto: 'Fingindo ser homem'

Pastora revela ser mulher trans durante culto: 'Fingindo ser homem'

Imagem - Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Decisões importantes e energia de renovação: o que a semana (entre 15 e 21 de dezembro) reserva para cada signo

Decisões importantes e energia de renovação: o que a semana (entre 15 e 21 de dezembro) reserva para cada signo
Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
01

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
02

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
03

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Imagem - MC Biel revela mágoa com IZA, ex-backing vocal de sua banda: ‘Bateu as asas e nunca me estendeu a mão’
04

MC Biel revela mágoa com IZA, ex-backing vocal de sua banda: ‘Bateu as asas e nunca me estendeu a mão’