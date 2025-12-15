Acesse sua conta
Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Homem de 32 anos enfrentou dependência química e escreveu filme inspirado na própria vida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:21

Pai e filho no centro de um caso que chocou Hollywood e mobiliza investigações nos EUA
Pai e filho no centro de um caso que chocou Hollywood e mobiliza investigações nos EUA Crédito: Reprodução/X

O filho do cineasta Rob Reiner e de Michele Singer Reiner agora está no centro de uma investigação policial após a morte dos pais na casa da família em Los Angeles no domingo (14). Nick Reiner, de 32 anos, é apontado por várias fontes como principal suspeito no caso.

Nick cresceu em meio ao brilho de Hollywood, mas sua trajetória adulta foi marcada por desafios. Desde a adolescência ele enfrentou uma longa batalha contra a dependência de drogas, com a primeira internação em clínica de reabilitação aos 15 anos e várias outras nos anos seguintes. Esses episódios de luta pessoal e momentos de vida nas ruas já faziam parte de sua história pública.

A relação dele com o pai, embora complexa em alguns momentos, rendeu uma colaboração artística importante. Em 2015, Nick foi co-roteirista do filme Being Charlie, dirigido por Rob Reiner, que misturou elementos autobiográficos da vida do filho e sua luta contra o vício.

O suspeito viveu períodos de dificuldade, incluindo momentos de falta de moradia, antes de voltar à convivência familiar e profissional em parte graças ao projeto cinematográfico.

Autoridades de Los Angeles investigam o caso como homicídio, e Nick tem sido interrogado pela polícia. Detalhes sobre motivação ainda são apurados e não foram divulgados oficialmente. Enquanto isso, seu passado e o vínculo artístico com o pai chamam atenção na cobertura internacional do caso.

