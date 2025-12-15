MORTE VIOLENTA

Diretor de Hollywood e esposa são achados mortos em mansão; filho é suspeito pelo crime

Rob Reiner dirigiu "Harry e Sally", entre outros filmes conhecidos

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 07:33

Rob e Michelle reiner Crédito: Reprodução

A polícia de Los Angeles investiga a morte do cineasta norte-americano Rob Reiner, de 78 anos, e de sua esposa, a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, de 68, encontrados sem vida na residência do casal, no oeste da cidade, na Califórnia. Segundo a revista People, o suspeito por matar os dois, que tinham marcas de faca nos corpos, é o próprio filho.

De acordo com o TMZ, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de domingo (14) para atendimento médico no endereço da família. Cerca de dez minutos depois, agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) chegaram ao local e constataram que as duas vítimas já estavam mortas, dando início às investigações. A Divisão de Roubos e Homicídios conduz o inquérito.

Ainda segundo o TMZ, inicialmente foi noticiado apenas que um homem e uma mulher haviam sido encontrados mortos na casa, com idades compatíveis às de Reiner e Michelle, mas sem confirmação oficial das identidades naquele momento.

Fontes ouvidas pela revista People afirmam que Nick Reiner, de 32 anos, um dos três filhos do casal, é considerado suspeito do duplo homicídio. A polícia confirmou que ele está vivo e sendo interrogado, mas informou que, até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.

Nick Reiner já enfrentou problemas com dependência química, chegou a morar nas ruas e coassinou o roteiro do filme Being Charlie (2015), inspirado em sua própria trajetória e dirigido por Rob Reiner.

Carreira marcada por clássicos do cinema

Filho de uma família ligada ao entretenimento, Rob Reiner iniciou a carreira ainda criança como ator mirim e nunca se afastou completamente da atuação. Ao longo das décadas, porém, consolidou-se sobretudo como diretor, roteirista e produtor.

Entre seus trabalhos mais conhecidos está "Harry e Sally: Feitos um para o Outro", estrelado por Billy Crystal e Meg Ryan e frequentemente citado como uma das grandes comédias românticas do cinema. Reiner também transitou por outros gêneros, dirigindo o drama "Conta Comigo", adaptação de uma obra de Stephen King sobre amizade na infância, e "Questão de Honra", com Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson e Kevin Bacon no elenco.

Outro destaque de sua filmografia é o thriller "Louca Obsessão", igualmente inspirado em Stephen King, que rendeu a Kathy Bates o único Oscar de sua carreira. Apesar de mais de 60 anos de atuação no cinema e na televisão, Reiner nunca foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor. Ainda assim, "Questão de Honra", que ele dirigiu e produziu, concorreu ao prêmio de Melhor Filme em 1993.

Seu trabalho mais recente foi Isto é "Spinal Tap 2", lançado em 2025, continuação da comédia cult Isto é "Spinal Tap", de 1984. Um terceiro e último filme da franquia, "Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale", já estava confirmado, com previsão de estreia em 2026.