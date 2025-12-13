ANNYEONG - CULTURA COREANA

Da música às artes visuais, a Coreia do Sul segue em evidência

Premiações, estreias, colaborações internacionais e ações de consumo desenham o atual momento do país no cenário cultural



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 07:27

Stray Kids se consolida como fenômeno global do K-pop

O domínio do Stray Kids no Asia Artist Awards 2025, com oito troféus — incluindo os Daesangs de Artist of theYear e Album of the Year com KARMA — reforça o alcance do K-pop como fenômeno cultural global. O reconhecimento ao trabalho do grupo, que inclui prêmios por popularidade, produção com a unidade 3RACHA e conquistas individuais de Hyunjin e Felix, se reflete também fora dos palcos. No Brasil, o impacto do gênero ficou evidente com o esgotamento, em apenas uma hora, da edição especial do RioCard, confirmando a presença do K-pop no consumo e no cotidiano da cultura pop.

Annyeong 1 de 10

BTS reacende expectativas com ensaio em estúdio

Os integrantes do BTS movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (12) ao publicar novas imagens diretamente da sala de prática. As fotos, compartilhadas nos Stories, indicam que o grupo segue em ritmo intenso de ensaios e reacenderam as expectativas em torno do próximo álbum. O registro foi suficiente para alimentar especulações sobre a proximidade do retorno oficial e mobilizar a comunidade global de fãs.

BTS reacende expectativas com ensaio em estúdio Crédito: Annyeong

Jung Kook é anunciado como embaixador global da Chanel

A maison francesa Chanel anunciou, na quinta-feira (11), Jung Kook, vocalista do BTS, como novo Global Brand Ambassador para as áreas de fragrâncias e beleza. A confirmação foi feita pelas redes sociais da marca. Segundo Thomas du Pré de Saint Maur, responsável global pelo segmento, o artista representa a energia contemporânea da Chanel sem perder o vínculo com sua tradição e atemporalidade.

Netflix estreia romance coreano em janeiro de 2026

A Netflix lança em 16 de janeiro o K-drama O Amor Pode Ser Traduzido?, protagonizado por Kim Seon-ho e Go Youn-jung. A série aposta em romance, humor e choque cultural, com roteiro das irmãs Hong Jung-eun e Hong Mi-ran e direção de Yoo

Kim Seon-ho e Go Youn-jung Crédito: Annyeong

Good Day! confirma segunda temporada

Está confirmada a segunda temporada de Good Day!, programa musical que transforma histórias reais em canções. O projeto segue liderado por G-Dragon, com direção criativa de Kim Tae Ho. Ainda sem data de estreia ou elenco divulgado, a novidade já movimenta fãs de música, televisão e cultura pop.



G-dragon Crédito: divulgação

Jackson Wang no Brasil

A venda de ingressos para o show de Jackson Wang - membro do grupo de K-pop Got7 - no Brasil começou nesta sexta-feira (12) pela plataforma Ticketmaster. Os valores variam entre R$ 520 e R$ 850 (inteira), além de pacotes VIP da Magic Man 2 Tour (que podem ultrapassar os R$ 4 mil), e incluem experiências como soundcheck, itens exclusivos e, em algumas modalidades, foto individual com o artista. O retorno ao país acontece em 2026, com apresentações em São Paulo, no dia 23 de abril, no Suhai Music Hall, e no Rio de Janeiro, em 25 de abril, na Farmasi Arena.

Lee Dong Wook: fan meeting em solo brasileiro

O ator Lee Dong Wook vem ao Brasil para seu primeiro fan meeting com o público brasileiro, marcado para 11 de abril do ano que vem. Com mais de duas décadas de carreira, ele é conhecido por produções como Goblin, Touch Your Heart e Tale of the Nine Tailed.

Anny Lee Dong Wook vem ao Brasil eong Crédito: Annyeong

Park Bo-gum e IU vencem prêmio de Melhor Casal

Os fãs do k-drama ‘Se a Vida Te Der Tangerinas’ puderam rever Park Bo-Gum e IU juntos essa semana e por um bom motivo: a dupla de atores, que protagonizaram a série de sucesso da Netflix, foram eleitos Melhor Casal no Asia Artist Awards 2025. O reconhecimento foi um dos momentos mais celebrados da premiação.

Bogum e IU: melhor casal Crédito: Annyeong

KPop Demon Hunters vira marco cultural global

O filme KPop Demon Hunters se consolidou como fenômeno global ao liderar o streaming da Netflix e receber o prêmio Breakthrough of the Year da revista TIME. O impacto ultrapassou o audiovisual, alcançando música, esportes, televisão e cultura digital, mesmo sem produtos licenciados lançados inicialmente.

Exposição sul-coreana em São Paulo

Quem estiver de viagem marcada para São Paulo até 10 de janeiro de 2026 pode conferir a exposição gratuita A Floresta Invisível, da artista Seungyoun Lee, no Complexo Cultural Oswald de Andrade. A mostra, que é apresentada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, reúne gravuras e instalações imersivas que abordam temas como regeneração, ciclo e coexistência.