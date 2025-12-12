Acesse sua conta
Livro infantil mira na consciência ambiental da garotada

Mistério no Mar de Itapuã terá lançamento no sábado (13), com bate-papo, oficinas de arte e show das Ganhadeiras de Itapuã

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06:00

Lindamente ilustrado, o livrinho estimula a educação ambiental e a multiplicação de saberes
Lindamente ilustrado, o livrinho estimula a educação ambiental e a multiplicação de saberes Crédito: divulgação

O ambientalista Thiago Siqueira achou uma baleia Jubarte morta na praia na praia de Armação, no Jardim de Alah. A fêmea de 12 metros tinha sido morta por causa da de lixo no mar. A cena mobilizou pescadores e banhistas, ganhou o noticiário nacional e mexeu tanto com Thiago que agora, 20 anos depois, vira tema do livro infantil Mistério no Mar de Itapuã (Solisluna | R$ 75), ilustrado por Duda Oliva. A publicação terá lançamento neste sábado (13), às 16h, Hotel Villa da Praia, Itapuã.

“Foi impactante para mim, marcou minha vida. Vivenciar essa experiência deu sentido e propósito para nossa atuação na [ONG] Joguelimpo com Nossas Praias. Foi decisivo para mim, para minha motivação pessoal em continuar os trabalhos de defesa do meio ambiente”, lembra Thiago. Além de sessão de autógrafos, haverá apresentação do grupo As Ganhadeiras de Itapuã, oficina de arte para crianças e bate-papo musicado.

Capa de Mistério no Mar de Itapuã
Capa de Mistério no Mar de Itapuã Crédito: divulgação

Acostumado a viajar o Brasil ministrando palestras, ele sempre contou a história da baleia para as crianças, com uma narrativa provocativa, lúdica e cheia de mistério. Em uma apresentação na Amazônia para alunos de uma comunidade ribeirinha, um amigo lhe disse: “Você precisa transformá-la em livro infantil!”.

SERVIÇO - Lançamento do livro Mistério no Mar de Itapuã, de Thiago Siqueira e Duda Oliva | sábado (13), às 16h, no Hotel Villa da Praia, em Itapuã | Com show das Ganhadeiras de Itapuã | Entrada gratuita.

