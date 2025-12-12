ASTROLOGIA

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Novo ciclo se iniciará na vida de algumas signos no novo ano

Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:12

Márcia Sensitiva fez previsão de mudanças para signos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Seu momento é agora! Márcia Sensitiva revelou os signos que terão um ano mais próspero e muita sorte em 2026. É importante estar atento para mudanças e se abrir para o novo. Além da sensitiva, outros astrólogos já tinham revelado que o novo ano será de conquistas, aberturas e mudanças para muitas pessoas. Confira os signos que entram nesse ciclo:

Áries

“Vai ser o ano do ariano”, cravou Márcia no programa “Chega Mais”. “Ele pode montar um negócio, ele pode fazer o que quiser, vai dar tudo certo, é o melhor signo”. Inclusive, os arianos lideram a lista como o signo com menos desafios e um período de grande fluidez.

Leão

Em segundo lugar, os leoninos terão um ano marcado por estabilidade e boas chances de crescimento, impulsionado pela entrada de Júpiter em Leão, a partir de julho, trazendo oportunidades na carreira e no amor.

Sagitário

Para os sagitarianos, 2026 segue como um ano de sorte, expansão e caminhos abertos, focando em organizar a rotina, finanças e hábitos, equilibrando o desejo de liberdade com responsabilidades através de estudos, viagens e novas conexões.

Gêmeos

2026 será um ano tranquilo para as pessoas do signo de Gêmeos. No entanto, os geminianos iniciam um ciclo de transformação profunda, já que a entrada de Urano no signo impulsiona mudanças na maneira de pensar, comunicar e se posicionar no mundo. O ano favorece inovação, abertura para tecnologias e a coragem de experimentar novas formas de expressão.

Aquário