Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Novo ciclo se iniciará na vida de algumas signos no novo ano

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:12

Márcia Sensitiva fez previsão de mudanças para signos
Márcia Sensitiva fez previsão de mudanças para signos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Seu momento é agora! Márcia Sensitiva revelou os signos que terão um ano mais próspero e muita sorte em 2026. É importante estar atento para mudanças e se abrir para o novo. Além da sensitiva, outros astrólogos já tinham revelado que o novo ano será de conquistas, aberturas e mudanças para muitas pessoas. Confira os signos que entram nesse ciclo:

Áries

“Vai ser o ano do ariano”, cravou Márcia no programa “Chega Mais”. “Ele pode montar um negócio, ele pode fazer o que quiser, vai dar tudo certo, é o melhor signo”. Inclusive, os arianos lideram a lista como o signo com menos desafios e um período de grande fluidez.

Leão

Em segundo lugar, os leoninos terão um ano marcado por estabilidade e boas chances de crescimento, impulsionado pela entrada de Júpiter em Leão, a partir de julho, trazendo oportunidades na carreira e no amor.

Sagitário

Para os sagitarianos, 2026 segue como um ano de sorte, expansão e caminhos abertos, focando em organizar a rotina, finanças e hábitos, equilibrando o desejo de liberdade com responsabilidades através de estudos, viagens e novas conexões.

Gêmeos

2026 será um ano tranquilo para as pessoas do signo de Gêmeos. No entanto, os geminianos iniciam um ciclo de transformação profunda, já que a entrada de Urano no signo impulsiona mudanças na maneira de pensar, comunicar e se posicionar no mundo. O ano favorece inovação, abertura para tecnologias e a coragem de experimentar novas formas de expressão.

Aquário

Aquarianos se preparem, porque o ano de 2026 será um divisor de águas. O desafio principal é viver mudanças importantes no status das relações: início, término, morar juntos, mudar de cidade - tudo é possível. É um ano de grandes reviravoltas e necessidade de se adaptar.

Márcia Sensitiva Signos Astrologia

